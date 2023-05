Krádež v přímém přenosu vyšetřují přerovští policisté. Počátkem dubna zachytily kamery dvě ženy, jak zcizily náplně do gelového pera za téměř 13 tisíc korun.

Krádež v papírnictví v Lipnické ulici v Přerově | Video: Policie ČR

„Ženy ve čtvrtek 6. dubna 2023 odpoledne navštívily prodejnu hračkářství a papírnictví v Lipnické ulici v Přerově. V obchodě je zaujaly náplně do gelového pera značky Pilot. Těch po jejich návštěvě z regálu zmizelo přes 250 kusů za necelých 13 tisíc korun," informuje krajský policejní mluvčí Libor Hejtman.

Policisté obvodního oddělení Přerov 2 se obrací na širokou veřejnost s žádostí o pomoc při pátrání po totožnosti dvou žen v souvislosti s prověřováním přečinu krádež.

Pokud by někdo z občanů ženy poznal nebo by disponoval informacemi, které by mohly pomoci ke zjištění jejich totožnosti, ať prosím, kontaktujte linku 158. Případně se může spojit přímo s policisty obvodního oddělení Přerov 2.