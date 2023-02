„Podezřelý muž již na přelomu let 2017 a 2018 distribuoval marihuanu drogově závislým uživatelům. Od roku 2020 až do svého zadržení navíc prodával nebo zdarma předával minimálně dalším osmi lidem také pervitin, a to za různé částky a v různém množství. Nejméně jednoho odběratele pervitinu zásoboval i marihuanou,“ shrnula přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová. Pachatel je stíhán na svobodě.

V poutech skončila i čtyřiadvacetiletá žena, pro kterou si policisté přišli ve stejný den do Tovární ulice. Vyšetřovatelé jí na služebně sdělili stejné obvinění.

„Žena už od roku 2020 prodávala, ale i zdarma poskytovala pervitin uživatelům v Přerově a Lipníku nad Bečvou. I ona je stíhána na svobodě,“ dodala.