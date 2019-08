Lidé se ptají, zda bylo možné tragédii předejít - policie totiž v bytě nezasahovala poprvé. Sociální pracovníci podle mluvčí přerovského magistrátu Lenky Chalupové o situaci v rodině nevěděli.

Mrtvola tříleté dívenky byla nalezena v bytě v Purkyňově ulici ve středu odpoledne.

„Shromažďujeme a vyhodnocujeme veškeré poznatky a byla nařízena soudní pitva. Dosud nebylo sděleno obvinění konkrétní osobě,“ shrnula krajská policejní mluvčí Jitka Dolejšová.

Podle obyvatel domu a svědků z bezprostředního okolí byly hádky v rodině časté a třiadvacetiletá matka dítěte měla užívat, stejně jako její přítel, který ji navštěvoval, drogy.

Policie potvrdila, že v bytě v Purkyňově ulici zasahovala už jednou, a to před dvěma měsíci.

„Vyjížděli jsme do bytu koncem června, kdy zde došlo k incidentu mezi dvěma dospělými lidmi, do kterého ale nebylo dítě nijak zataženo. Nejednalo se o dlouhodobé násilí a neměli jsme signály, že by bylo dítě v ohrožení. Jednání bylo kvalifikováno jako přestupek proti občanskému soužití a případ jsme postoupili přerovskému magistrátu,“ konstatovala mluvčí policie Jitka Dolejšová.

Zfetovaná žena a zavražděná dcerka

Policie vyjížděla na místo i ve středu, kdy na linku 158 někdo oznámil, že po Purkyňově ulici pobíhá žena, která je zjevně pod vlivem návykových látek.

Policisté poté našli v bytě mladé ženy mrtvolu dítěte. Matka zavražděné holčičky skončila v péči lékařů na specializovaném pracovišti.

Sociální pracovníci podle mluvčí přerovského magistrátu Lenky Chalupové o tom, co se v rodině děje, nevěděli.

„Nedostali nikdy žádný podnět od policistů, kteří u potyček partnerů zasahovali - a věděli, že je u nich i malé dítě, ale ani od sousedů či blízkých rodiny. Nikdo je neinformoval,“ řekla mluvčí.

Pachateli hrozí za zvlášť závažný zločin vraždy trest odnětí svobody od patnácti do dvaceti let, případně výjimečný trest.