„Padesátiletému příteli ženy se to ale nelíbilo a dal to najevo dosti svérázným způsobem. Nejprve na muže zaútočil pěstmi a několikrát ho udeřil do ramene. Potom se pokusil praštit ho do hlavy lahví od rumu, což se mu však nepodařilo, protože se napadený aktivně bránil,“ vylíčila přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Už během tohoto incidentu agresor vyhrožoval, že muže zabije. Při vzájemné potyčce upadli oba na podlahu a útočník vzal do ruky kuchyňský nůž, kterým se snažil o deset let mladšího muže zasáhnout. Ten se bránil, ale žárlivci se to podařilo.

"Způsobil mu povrchové rány na břiše a také na ruce, když chtěl poškozený vytrhnout agresorovi nůž z ruky,“ řekla dále.

Vášně zklidnila až přivolaná policejní hlídka. Na místo vzápětí dorazili také lékaři záchranky, kteří zraněného ošetřili. Opilý útočník skončil v policejní cele.

„Zahájili jsme úkony trestního řízení pro nebezpečné vyhrožování a ublížení na zdraví ve stadiu pokusu,“ uzavřela mluvčí.