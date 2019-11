Obžaloba viní z napadení dětí manžele z Přerova - Stanislava a Petru Pumprlovy.

Pokud jim soud prokáže vinu, mohou strávit za výtržnictví, ublížení na zdraví a hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob až pět let za mřížemi.

Incident na jaře doslova otřásl Lipníkem - obětí napadení se totiž stali romští chlapci a dívky školního věku.

Manželé měli podle obžaloby zaútočit na celkem sedm dětí, z toho skončily tři na ošetření v nemocnici a jedno muselo být hospitalizováno. Psychické následky si děti nesou dodnes.

„Obžalovaní 7. dubna kolem šesté hodiny večer v zámeckém parku v Lipníku společně fyzicky i slovně napadali skupinu nezletilých. Při tomto fyzickém napadání děti oslovovali „černé huby“ a uráželi je i dalšími hanlivými výrazy, poukazujícími na jejich možnou příslušnost k romskému etniku,“ shrnul přerovský státní zástupce Ivo Krobot.

Podle obžaloby měli manželé na děti útočit s různou intenzitou - některé děti dostaly ránu pěstí, jiné facku.

Jednoho ze školáků měl obžalovaný srazit k zemi, ležícího pak opakovaně kopat a udeřit i pěstí do hlavy. Další z dívek měla dostat i ránu do hrudníku. Útočit měla i žena.

Tři děti byly po incidentu ošetřeny v nemocnici - utrpěly podvrtnutí krční páteře, zhmoždění hrudníku a dolní části páteře nebo lehký otřes mozku. Dvě děti pomoc lékaře nevyhledaly.

„Podařilo se shromáždit nepřeberné množství důkazních prostředků, především výpovědi osob, které podrobně popsaly, co se na místě dělo,“ podotkl žalobce.

"Je pod mou úroveň hanobit Romy"

Obžalovaní manželé z Přerova svou vinu u soudu popřeli a shodně tvrdili, že se útoku nedopustili.

Stanislav Pumprla na svou obhajobu uvedl, že s romským etnikem nikdy neměl problémy a má mezi Romy i přátele.

„Nesouhlasím s obžalobou - celý život vyrůstám mezi Romy, chodili jsme spolu do školy a nikdy jsem s nimi neměl problémy,“ popřel rasově motivovaný útok Stanislav Pumprla.

Do zámeckého parku se prý vypravil s manželkou jen proto, že měly romské děti přepadnout jejich dceru. Chtěl se jich zeptat, co jim vadí.

„Nebyl jsem extrémně agresivní, ale naštvalo mě to a dotklo se mě to,“ líčil s tím, že dal pouze jednomu dítěti facku a do druhého strčil.

Stejně vypovídala u soudu i jeho manželka. Také ona odmítá, že by měla s útokem něco společného.

„Nic z toho není pravda. Je pod mou úroveň hanobit Romy,“ uvedla.

Dcera jí prý ten den volala ustrašená s tím, že byla napadena partou romských dětí.

Její manžel prý fackou pouze reagoval na vulgarismy, které se ozvaly z hloučku na jejich adresu.

Pěstí do obličeje

Soudce u hlavního líčení přečetl výpovědi poškozených dětí, které podrobně popisovaly, co přesně se stalo.

Jedna z dívenek líčila, že obžalovaný vulgárně urazil jejího kamaráda a dal mu pěstí do obličeje.

„Zakřičela jsem, co to děláte? Když jsem se ho chtěla zeptat, vrazil mi pěstí do obličeje, spadla jsem na zem a začala mě pálit hlava. Chtěl mě ještě kopnout do břicha, a tak jsem řekla, ať toho nechá. Tak mě nekopl,“ líčila.

Podobně vypovídaly i ostatní napadené děti.

Některé děti se svěřily, že se dlouho budily strachem a kvůli traumatizujícímu zážitku mají dodnes psychické následky.

„Byla jsem u psychologa, protože jsem měla noční můry. Do školy jsem šla až po patnácti dnech - bolely mě hruď a krk,“ zmínila.

Rodiny dětí požadují uhradit bolestné a nemajetkovou újmu.

„Máme za to, že po dnešním čtení výpovědí nezletilých byl skutkový stav prokázán. Ve společnosti je nemyslitelné, aby byly děti napadány tak brutálním způsobem, jak byly,“ konstatovala zmocněnkyně poškozených dětí.

Soudce líčení odročil za účelem vyslechnutí dalších svědků a doplnění dokazování.