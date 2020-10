Incident oznámil na linku 158 pracovník školy.

„Pachatel poškozeného několikrát bezdůvodně udeřil pěstí do obličeje, a to před zraky ostatních studentů. Napadený hoch z místa utekl, ale podezřelý ho v ulici Na Horecku dostihl a znovu zasypal ranami pěstí do hlavy,“ popsala přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Když agresor usoudil, že jeho oběť dostala co proto, rychle se vzdálil.

„Zraněnému přivolali záchranku svědci. Lékaři hocha ve škole, kam se vrátil, ošetřili a převezli do hranické nemocnice k dalšímu vyšetření,“ řekla. Student se bude z následků útoku zotavovat několik týdnů.

Policisté pachatele tohoto surového činu během krátké doby dopadli.

„Zjistili, že je útočníkem dvacetiletý mladík. Proč k bezdůvodnému napadení došlo, a jaké měl výtržník pohnutky, je předmětem dalšího šetření,“ poznamenala mluvčí.

V souvislosti s incidentem už byly zahájeny úkony trestního řízení pro ublížení na zdraví a výtržnictví , za což pachateli hrozí až tři roky vězení. Kromě zranění způsobil podezřelý poškozenému také majetkovou újmu 1 tisíc korun na poničeném triku.