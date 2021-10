„Znalci bude postoupen veškerý spisový materiál a stanovuje se mu lhůta k vypracování posudku. V tuto chvíli je to ve fázi, kdy budu muset přesně specifikovat jak znalecké odvětví, tak znalecký obor. Bude potřeba, aby znalec odborně posoudil, jestli šlo o jednání, které naplňuje znaky onoho týrání a nedobrého zacházení, ať už úmyslného nebo v nedbalostní podobě,“ uzavřel soudce.

V jakém stavu byly venkovní výběhy, to nevěděl, protože zvířata kontroloval ve stáji.

„Nemůžu říct, že bych tam viděl podvyživená zvířata, nebo ta, která vyloženě strádají. Nevím ale, jestli jsem byl ve všech prostorách. Je dost problém chovat na takové farmě více druhů zvířat - prasata, ovce, krávy a kozy. Každé zvíře má totiž svá specifika. Nemůžu ale říct, že by tam zvířata byla týrána,“ uvedl veterinář.

„Nemůžu souhlasit s tím, že by byly výkaly celoplošně ve stáji,“ řekl Petr Graca. Tele podle něj uhynulo proto, že se narodilo předčasně.

Chovatel podle žalobce navíc nezajistil pro vysoce březí jalovici místo, kde by měla dostatek prostoru, čisté vody, krmiva a vhodné podestýlky, ale ponechal ji ve venkovním výběhu. Tam v dosud nezjištěné době porodila zdravé tele, které zapadlo do vrstvy bláta a výkalů. Protože se nemohlo postavit na nohy, došlo k jeho úhynu na následky dehydratace a hladovění.

Přerovský soud se ve čtvrtek znovu zabýval případem týrání zvířat na farmě Kozí Hrádek u Hustopečí nad Bečvou, ze kterého je obžalovaný farmář Petr Graca. Pokud soud prokáže, že nezajistil podmínky pro chov skotu a zvířata na farmě trpěla, hrozí mu až tříleté vězení. Soudce hlavní líčení i tentokrát odročil - a to za účelem doplnění znaleckého posudku.

