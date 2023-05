Okamžiky nefalšované hrůzy prožil taxikář, kterého v Ostravě oloupili dva pasažéři. Zmocnili se třiceti tisíc korun a utekli. Vše začalo v Přerově…

Lupiči přepadli taxikáře, Ostrava, Přerov | Video: se svolením Policie ČR

Samotné drama začalo v Olomouckém kraji, konkrétně v Přerově, kam dvojice (33, 34 let) přijela z Ostravy na návštěvu. Na cestu zpět vlakem však údajně neměli dostatek hotovosti. Když u nádraží spatřili vozidlo taxislužby, oslovili řidiče, zda je „nehodí“ do Studénky. Dali mu zálohu a nasedli s tím, že zbytek později doplatí.

Během cesty však změnili cílovou adresu a nechali se odvézt do Ostravy. Řidič posléze uvedl, že pasažéři během jízdy přešli z češtiny do řeči, které nerozuměl. „Poté, kdy přijeli do Ostravy na ulici Gajdošovu, jim taxikář vyjel účtenku z taxametru, kde měla být částka kolem čtyř tisíc korun,“ uvedla Eva Michalíková.

V té chvíli se mladší z mužů sedící vzadu snažil upoutat řidičovu pozornost. Toho využil kumpán, který se pustil do prohledávání přihrádky. Taxikář to však zpozoroval. Pasažéři mu začali vyhrožovat. Nakonec se zmocnili třiceti tisíc korun a z taxíku vystoupili.

Oloupený řidič kontaktoval policisty, kteří po násilnících začali ihned pátrat. A záhy byli úspěšní. „Na odhalení totožnosti měla výrazný podíl místní znalost a plné pracovní nasazení kriminalistů,“ dodala Michalíková. Starší z mužů má bohatý trestní rejstřík s dvanácti záznamy, mezi nimiž nechybí ani loupež, mladší má tři záznamy. Oba čelí obvinění z loupeže, hrozí jim až deset let vězení. Soud je poslal do vazby.