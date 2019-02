Kriminalistům se podařilo odhalit další pachatele, kteří na Přerovsku prodávali drogy. V poutech skončilo pět lidí, kteří se podíleli na distribuci drog – jednalo se o dva partnerské páry a jednoho muže.

Kriminalisté druhého oddělení obecné kriminality zadrželi začátkem února na ulici Losertova partnerskou dvojici, která distribuovala metamfetamin mezi ostatní uživatele v Lipníku nad Bečvou.

„Zadržení proběhlo bez komplikací a policisté nemuseli použít donucovací prostředky. U muže byly v době zadržení nalezeny drogy, které policisté zajistili. Proti oběma, šestatřicetileté ženě a jejímu o tři roky mladšímu partnerovi, bylo zahájeno trestní stíhání,“ informovala policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Pár byl obviněn ze spáchání trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy.

Policii se podařilo zjistit, že žena minimálně od ledna loňského roku až do doby zadržení prodávala za různé částky pervitin dalším uživatelům. Stejně tak i její partner, který drogy prodával, případně směnil za protislužbu nebo předával osobám dokonce i zdarma.

„Oba již byli v minulosti odsouzeni pro předchozí trestnou činnost. Obviněná za majetkovou trestnou činnost a její partner za trestnou činnost spojenou s šířením drog, a to k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na necelé tři roky,“ doplnila mluvčí. Muži nyní hrozí až desetiletý trest, jeho partnerce pak v rozmezí od jednoho do pěti let.

Sám drogy také užíval

Začátkem února kriminalisté zadrželi v jedné z obcí na Přerovsku dalšího dealera – osmadvacetiletého muže, důvodně podezřelého ze stejného trestného činu, jako partneři z předešlého případu.

„Ani v tomto případě nemusely být použity donucovací prostředky a zadržení proběhlo hladce, aniž by došlo ke zranění policistů nebo podezřelého,“ konstatovala Miluše Zajícová.

Muž zásoboval pervitinem Přerovsko od začátku roku 2017. Distributor drog také patří mezi uživatele těchto návykových látek. Ani pro něj nebylo dopadení ničím novým, neboť páchal trestnou činnost jiného charakteru a byl za ni odsouzen. Za distribuci drog mu teď hrozí pětiletý trest.

Museli použít donucovací prostředky

Pět dní po dopadení osmadvacetiletého dealera dopadli kriminalisté další pár, kterému bylo také sděleno obvinění za trestnou činnost spojenou s distribucí pervitinu. Devětadvacetiletý muž byl kriminalisty ve spolupráci se zákrokovou skupinou z Olomouce zadržen v ulici Boženy Němcové v Přerově. V tomto případě již zatýkání neprobíhalo tak hladce, jako v předchozích případech.

„V té době ještě podezřelý odmítal s policisty spolupracovat, proto musely být použity donucovací prostředky a muž skončil v poutech. Na služebně s ním byly provedeny potřebné úkony a noc přečkal, do následujícího dne, v policejní cele,“ řekla přerovská policejní mluvčí.

Muž dávky na jedno použití prodával v částkách od 200 do 500 korun, a to minimálně od roku 2015.

„Jeho o pět let mladší družka byla zadržena ve stejnou dobu, nikoliv na ulici, ale v bytě na téže adrese společně s další uživatelkou, která byla kriminalisty vyslechnuta a po zadokumentování byla propuštěna na svobodu. Dealerka, stejně jako její druh, skončila v policejní cele,“ doplnila Miluše Zajícová.

Žena byla navíc za stejnou trestnou činnost v minulosti již souzena, stejně jako její druh, ale jeho trestná činnost nesouvisela s prodejem omamných látek. Teď jim hrozí až pětiletý pobyt ve vězení.