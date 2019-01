Přerov – Přerovský soud ani v pondělí neuzavřel případ nebezpečného vyhrožování, kterého se měl loni v létě dopustit muž z Potštátska. Podle obžaloby hrozil dvěma ženám z Lipné, kde žije, loveckým nožem s patnácticen­timetrovou čepelí. Tvrdil jim, že je „stejně jednou podřeže“.

Soud s mužem podezřelým z vyhrožování na Potštátsku | Foto: DENÍK/Petra Poláková-Uvírová

O muži se mezi místními lidmi otevřeně mluví jako o možném pachateli loňské série žhářských útoků na Potštátsku.

Přerovská soudkyně Emilie Richterová už na minulém líčení vyslechla obě poškozené ženy. Ty ve své výpovědi uvedly, že se jim chtěl obžalovaný pomstít za to, že ho přistihly u domu s kanystrem benzínu v ruce.

„Mstí se nám, protože se tím pak zabývala komise městského úřadu v Hranicích,“ popisovala jedna z žen. Jednou jim prý obžalovaný hrozil nožem z okna autobusu, podruhé je pronásledoval v Hranicích a potom na ně čekal s nožem u rybníka.

U soudu v Přerově vypovídal v pondělí psychiatr, který na obžalovaného zpracoval znalecký posudek.

„Trpí disociální poruchou osobnosti, která je dlouhodobá. Nelze ji ale charakterizovat jako duševní poruchu, která by zasahovala do jednání člověka tak, že by je neměl pod kontrolou,“ shrnul Jiří Bilík z psychiatrického oddělení Vojenské nemocnice v Olomouci.

Soudkyně také četla z hustě popsaného trestního rejstříku obžalovaného. Poprvé se setkal s rukou zákona v roce 1989, kdy byl odsouzený kvůli odchodu z vojny. Potom stanul před soudem kvůli obvinění z vraždy, jež bylo nakonec překvalifikováno na pokus o ublížení na zdraví.

Za útok loveckým nožem, na jehož následky napadený vykrvácel z krční tepny, strávil sedm let za mřížemi. Obžalovaný se později zpovídal u soudu v Novém Jičíně za to, že na jiného muže vystřelil z krátké střelné zbraně. Následkem toho utrpěl napadený vážné poranění hlavy.

Málem jsme uhořeli

U hlavního líčení v Přerově, kde se projednává jeho obžaloba z dvojnásobného trestného činu násilí proti skupině obyvatelů a jednotlivci, napadl obžalovaný postup vyšetřovatelů.

„Svědci to celé otočili a já mám připomínky k postupu vyšetřovatelů,“ vysvětlil obžalovaný a trval na jejich předvolání.

Chtěl také doložit výslechem dalších svědků okolnosti vyhrožování.

„Chci předvolat řidiče autobusu a požaduji také rekonstrukci všeho, co se stalo,“ dožadoval se. Soudkyně nakonec líčení odročila lna březen.

Na jednání se po jeho skončení dostavil i jeden z poškozených, kterému loni v létě shořelo celé stavení.

„Chci vědět, jak to celé dopadne. V baráku jsme tehdy se synem málem uhořeli,“ svěřil se majitel jednoho z domů, které lehly popelem, Bohumír Boleracký. Podle něj mají lidé v obci dodnes ze žhářských útoků strach.

