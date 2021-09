„Není možné tyto závěry přijmout už jen z prosté datové nesounáležitosti. Měli by být přizváni noví znalci z oboru psychiatrie,“ uvedl obhájce Petr Vavřík. Státní zástupkyně přednese kompletní hodnocení důkazů až v rámci svého závěrečného návrhu.

„Dokazování bylo doplněno prostřednictvím výslechů svědků a čtením listinných důkazů. Hlavní líčení jsem odročil na neurčito, a to za účelem doplnění znaleckého posudku z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie a klinická psychologie,“ konstatoval soudce Jan Rektor.

U soudu vypovídal také svědek, který dodával do provozovny Marka Dostála cigarety.

„Nedochvilnost nemám ráda, takže bych si pozdní příchod pamatovala. Všichni jsme se sešli v předsálí a do sálu šli společně. Jednání trvalo asi hodinu a půl,“ doplnila.

Krajský soud v Olomouci nyní vrátil případ znovu do Přerova za účelem doplnění dokazování.

