Nečekaný spád dostalo setkání tří mladých mužů s cyklistou, kterého míjeli v sobotu kolem půl jedenácté večer na cyklostezce u parku Michalov. Muži popsali, že šli po celé šíři stezky a cyklista, který jel v protisměru od Bezručovy ulice, neudržel nervy na uzdě. Křikl na ně, aby vypadli a počastoval je i vulgárním výrazem.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Michal Bílek

„Když se chodci ohradili, že by se to dalo říct i slušněji, cyklista se neovládl. Jeho reakce byla nečekaná. Zastavil se, slezl z kola a jednomu z nich dal hlavičku do nosu,“ popsala přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová. Agresor po útoku nasedl na kolo a odjel směrem na Osmek.