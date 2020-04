Policejní komisař muže obvinil z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, ale i z loupeže.

„Nejméně od prázdnin loňského roku až do svého zadržení prodával nebo poskytoval zdarma marihuanu a pervitin jiným uživatelům, a to především na Přerovsku a Novojičínsku,“ řekla přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Mladík má podle vyšetřovatelů na svědomí také loupežné přepadení, které se odehrálo loni v říjnu v Novém Jičíně. Maskovaný kuklou přepadl ve večerních hodinách prodavačku místní večerky.

„S nožem v ruce se dožadoval vydání peněz. Zaskočená prodavačka mu z obavy život otevřela pokladnu, mladík se natáhl přes pult a odcizil z ní 18 270 korun. Pár bankovek mu přitom vypadlo z ruky, a proto se obrátil na ženu, aby mu je podala, a pak odešel. Ke zranění poškozené naštěstí nedošlo,“ vylíčila mluvčí.

Vyšetřovatelé podali na státní zastupitelství návrh na jeho vzetí do vazby, který soud akceptoval. Mladík byl eskortován do vazby a zůstane v ní pravděpodobně až do vynesení rozsudku.