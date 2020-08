„S tak zdevastovaným dítětem jsem se za 30 let praxe ještě nesetkala. Naprosto se to vymyká agendě krajského soudu, a to i surovým vraždám,“ prohlásila během své závěrečné řeči státní zástupkyně Alice Ondrášková.

Pro obžalovanou žádá výjimečný trest, minimálně 25 let vězení. Obhájce Karel Viktora požádal o odložení své závěrečné řeči, aby si mohl důkladně nastudovat výpovědi svědků. Žádal také prozkoumání dalších důkazů, soud mu v tomto nevyhověl. Rozsudek tak s největší pravděpodobností zazní v pondělí 31. srpna.

Vraždu si uvědomovala, říkají znalci

Třetí den od zahájení hlavního líčení si předseda senátu Petr Sušil nejprve vyslechl znalce z oboru psychologie a psychiatrie. Odborníci Tomáš Novák a Zdeněk Kolařík se shodli, že obžalovaná trpí syndromem závislosti, nikoliv poruchou osobnosti.

Vraždu své tříleté dcery, kterou spáchala pod vlivem pervitinu, si dle jejich slov bezprostředně po činu uvědomovala a vidiny satana byly způsobeny aplikovanou drogou, nikoliv dlouhodobou psychózou.

„Žena je schopná sebereflexe. Oním satanem, ze kterého měla strach, mohla být její dcera,“ zaznělo z úst Tomáše Nováka. Obhajoba ho za údajná pochybení ve znaleckém posudku nařkla z podjatosti, to však členové senátu po vzájemné poradě odmítli.

U řečnického pultu se následně vystřídali dva klíčoví svědci. Nejprve vypovídal František, otec zavražděné dívenky.

„S Alčou jsem se seznámil asi před čtyřmi lety v práci, zhruba po měsíci chození jsme spolu začali bydlet u mých rodičů,“ řekl. Nejprve se po neshodách s matkou odstěhovali do vlastního bydlení v Přerově, časem se kvůli hádkám se svojí partnerkou rozešel. Dcera zůstala s ní, ale pravidelně trávila čas i s otcem, který k výchově neměl žádné výhrady.

Spali spolu a fetovali

Třiadvacetiletá obžalovaná už dříve přiznala, že drogy bere od svých 16 let, během těhotenství s tím ale přestala. K drogám se měla vrátit až po rozchodu s Františkem, když si našla nového přítele Václava. Právě on byl osudnou noc z 13. na 14. srpna v bytě, kde dívenka zamřela.

Svědek zamířil k jednání z vazby, v poutech a pod dohledem eskorty. Dle jeho slov se s Alenou zná zhruba osm let. Po propuštění z vězení v lednu 2019, kde si odpykal trest za krádeže, obžalovanou znovu vyhledal a po čase s ní začal žít. Respektive spolu hlavně spali a fetovali. Středeční výpověď muže se značně lišila od té předchozí na policii; na spoustu otázek nedokázal smysluplně odpovědět, arogantně odsekával, protiřečil si.

Faktem je, že před půlnocí 13. srpna 2019 přišel ke Güntherové na její pozvání.

„Po cigaretě před domem jsme se přesunuli do bytu. Děvčátko spalo ve vedlejší místnosti, my byli v kuchyni,“ vzpomínal.

Začala šílet a balit si věci

Tam si také píchli pervitin. Z následného pokusu o sex sešlo, nedařilo se, a tak zbytek noci prý jen leželi a povídali si. Přesnou odpověď na to, co nastalo potom, se soudu zjistit nepodařilo. Podle obžalované její přítel nad ránem vytáhl další várku drogy, kterou sám přinesl a aplikoval pouze jí, sobě ne. Obviňuje ho, že nešlo o čistý „perník“ a že za divné stavy, které poté měla, může on. To ale svědek odmítá s tím, že droga patřila obžalované.

„Začala šílet a balit věci. Většinou takhle po hádce vzala malou a utekla z domu. Nechtěl jsem tam zůstat, tak jsem odešel,“ tvrdil.

Že je dítě mrtvé, se měl dozvědět až ráno prostřednictvím telefonu.

16 bodnutí nůžkami

Alena Güntherová podle obžaloby svoji dceru zabila obzvlášť surovým a trýznivým způsobem. Pěstí či tupým předmětem ji mlátila do hlavy a obličeje, pak ji rdousila a škrtila rukama i kabelem a po minimálně šestnácti bodných ranách nůžkami do hlavy, ramene a hrudníku včetně srdce mrtvé dítě schovala do pračky a vyběhla z bytu do sousedního paneláku.

„Byla od krve, řvala něco o satanovi a plakala, že provedla něco hrozného,“ uvedli sousedé, kteří zalarmovali policii. (ber)