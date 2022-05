Rvačka na sídlišti v Přerově: na protivníka vytáhl nůž

Jako na Divokém západě to vypadalo v pondělí odpoledne na jednom z přerovských sídlišť, kde si vjeli do vlasů dva muži. Bitku vyprovokovala slovní přestřelka, kterou jeden z jejích aktérů nezvládl se ctí a přešel do útoku.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK