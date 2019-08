„V tu chvíli k němu ale přiskočil o rok mladší bratr pachatele a vytáhl mu ze zadní kapsy kalhot peněženku, ve které měl 1 300 korun a platební kartu,“ řekla přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Okradený si to ale nenechal líbit a mezi muži začala strkanice, do které se zapojil i starší bratr. Ten udeřil poškozeného pěstí do ramene. Incidentu na parkovišti si naštěstí všiml pracovník ostrahy, díky němuž se peněženka vrátila zpět majiteli.

Policie začala oba bratry stíhat pro krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Sotva však starší z mužů opustil po noci strávené na služebně celu, vrátil se do marketu a kradl znovu.

„V prodejně odcizil dvě balení dětských plen v hodnotě necelých 840 korun, se kterými prošel úsekem zeleniny a nezaplatil za ně,“ vylíčila mluvčí. Jakmile zjistil, že ho ochranka odhalila, dal se na útěk. Skončil ale opět na služebně a policejní komisař mu sdělil obvinění.

Pachatel byl už koncem června odsouzen pro krádež k podmíněnému trestu, a proto podal státní zástupce návrh na jeho vzetí do vazby. „Soudce návrh akceptoval a recidivista byl v pondělí 19. srpna převezen do vazební věznice,“ uzavřela mluvčí.