Za krádeže delikventa už jednou odsoudil opavský soud k nepodmíněnému trestu a strávil několik měsíců ve vězení. „Protože to nevedlo k nápravě, podali jsme podnět na jeho vzetí do vazby, který soud akceptoval,“ uzavřela mluvčí. (pu)

„I tentokrát chtěl pachatel využít momentu překvapení, který mu ale nevyšel tak, jak si představoval. Opět se rozjel za cyklistkou, která měla tašku v košíku, ale ucho bylo za sedátkem. Zloděj tahal silou, ale tašku se mu nepodařilo vytáhnout. Navíc skončil na zemi, protože do něj třiačtyřicetiletá žena strčila,“ popsala.

„Důvodem bylo to, že mu napadený vyčítal krádež tašky s věcmi a jízdního kola v době, kdy byli oba na návštěvě u známé v Kozlovské ulici,“ vylíčila.

Krádež se stala později také předmětem sporu mezi zlodějem a okradeným osmatřicetiletým mužem. Pachatel na něj fyzicky zaútočil na parkovišti v ulici Velká Dlážka a několikrát ho udeřil pěstí do obličeje.

Pachatel má na svém kontě pět protiprávních skutků, kterých se dopustil během pouhých dvou dní.Nejprve se mu podařilo ukrást pánskou tašku s hodinkami, svítilnou na kolo a dalšími věcmi, a to při odchodu z bytu v Kozlovské ulici, kam byl pozván na návštěvu.

Následujícího dne ho eskorta převezla na výslech do Přerova, kde už měl založený tučný spis a státní zástupce vydal předběžný souhlas s jeho zadržením.

