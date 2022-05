O tři hodiny později ho kriminalisté zadrželi na vlakovém nádraží a v sobotu obvinili z pokusu o vraždu. Žena je v kritickém stavu v olomoucké Fakultní nemocnici.

Policisté se o přepadení herny na Masarykově třídě dozvěděli v pátek pár minut po deváté hodině večer, kdy operační středisko přijalo oznámení o nálezu těžce zraněné ženy. Ležela na zemi za barovým pultem s krvácejícím zraněním hlavy, byla v bezvědomí a bylo zřejmé, že se stala obětí trestného činu.

Na místo hned vyjížděla okresní kriminálka, vzápětí si případ převzali krajští kriminalisté a rozběhlo se rozsáhlé pátrání po pachateli.

Chladnokrevná střelba

Po třech hodinách ho kriminalisté zadrželi na vlakovém nádraží a zjistili, že se jedná o dvaasedmdesátiletého recidivistu. Hernu nějakou dobu sledoval a vyčkával, až ji opustí poslední zákazník.

„Minul se s ním ve dveřích, vstoupil dovnitř a revolverem namířil na obsluhu. Dožadoval se vydání peněz s pohrůžkou, že zbraň bez váhání použije. Žena na jeho požadavek nepřistoupila a vzápětí muž naprosto cíleně a chladnokrevně vystřelil a zasáhl ji do hlavy. Střelnou zbraň potom schoval za pas, z herny odešel a na útěku se revolveru zbavil. Z herny si nakonec vůbec nic neodnesl,“ popsal vedoucí odboru obecné kriminality Jan Lisický.

Těžce zraněnou ženu po uplynutí mnoha desítek minut nalezl jeden z hostů.

Těžká chyba v úsudku

Pachatele se podařilo záhy po činu dopadnout díky kamerovým záznamům, které vyšetřovatelé získali přímo v herně. Z nich je naprosto zřejmé, jak se přepadení odehrálo.

Součástí záznamů je také nahrávka komunikace pachatele s obsluhou.

„Počínání recidivisty je až zarážející, jde o naprosto chladnokrevnou popravu. Paní zjevně chybně přečetla, koho má před sebou. Ve své dobrotě ho vůbec nevnímala jako nebezpečného člověka. Vnímala ho jako staršího pána, který možná ani dost dobře neví, co dělá. Nemohla se více mýlit. Střelil ji do hlavy, aniž by k tomu měl v podstatě jakýkoli zásadní důvod,“ uvedl Jan Lisický.

„Žádným způsobem ho neohrožovala, nevystupovala vůči němu agresivně. Naopak se s ním snažila mluvit klidným tónem, naprosto věcně a po dobrém,“ pozastavil se nad chladnokrevností pachatele Jan Lisický.

Brutální čin před lety

Dvaasedmdesátiletý recidivista byl v sobotu dopoledne obviněn ze zvlášť závažného zločinu pokus o vraždu, kterého se dopustil v úmyslu získat majetkový prospěch.

Zároveň se jej dopustil opakovaně, za závažnou násilnou trestnou činnost byl v minulosti již mnohokrát odsouzen. Odsouzen byl také za vraždu.

„V roce 1983 byl potrestán 21 lety vězení za to, že v době výkonu trestu ve věznici v Leopoldově ubil k smrti svého spoluvězně. Ve vězení už strávil celkem osmačtyřicet let života, v pondělí ho soud poslal do vazby. Přiznal se jen k tomu, že střílel, ale okolnosti přepadení popisuje odlišně. Hrozí mu až dvacet let vězení či výjimečný trest. Případ je stále kvalifikován jako pokus o vraždu, paní je v kritickém stavu v nemocnici,“ sdělil vedoucí odboru obecné kriminality.

Zároveň apeloval prostřednictvím médií na občany, aby byli v podobných situacích velmi obezřetní a zbytečně neriskovali zdraví a život.

„Opravdu není radno podceňovat člověka, který proti vám stojí. Byť se může zdánlivě jevit jako málo nebezpečný, tak v okamžiku, kdy je tam zbraň, je rozumné počítat s tím nejhorším a nespoléhat se na vlastní úsudek. Není rozhodující, zda je to starý muž nebo mladý fyzicky zdatný pachatel, ze kterého agresivita přímo sálá. Nebezpečí je tam vždy. Ani tento pachatel opravdu vůbec nevypadá na chladnokrevného vraha, kterým však jednoznačně je,“ konstatoval Jan Lisický.