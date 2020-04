Prodávala pervitin, chytila ji policie

Přerovští kriminalisté zadrželi třiadvacetiletou ženu ze Vsetínska, která je podezřelá z prodeje drog. Přestože vyšetřovatel podal návrh na její vzetí do vazby, soudce rozhodl o propuštění obviněné a stíhána je na svobodě. Žena byla v podmínce a hrozí jí trest odnětí svobody od dvou do desíti let.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv