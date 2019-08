Co přesně se v jednom z bytů v Purkyňově ulici v Přerově odehrálo, obyvatelé domu netuší.

„Byli jsme vyděšení, co se stalo, protože do baráku pořád chodili policisté v bílých oblecích. Pak jsme viděli, jak vynášejí tělo v plachtě. Až do večera dovnitř nikoho nepustili. Zřejmě se to stalo už v noci, protože mí čtyři papoušci pořád létali po bytě jako splašení,“ líčila sousedka, která podle svých slov rodinu moc neznala.

„Tady se ty partaje střídají, každou chvíli tu bydlí někdo jiný,“ podotkla.

Svědci z okolních bytů potvrdili, že bylo soužití problematické.

„Bylo to něco hrozného. Hádky a křik tam byly na denním pořádku. Už jednou je odvážela záchranka do nemocnice. Proč s tím nikdo nic nedělal? Nikomu bych takové sousedství nepřála,“ popsala otřesená starší žena, která žije v domě, kde k tragédii došlo.

Ta prý celou noc nespala a podobně jako ostatní sousedé se jen těžce smiřuje s tím, co se stalo.

„Je to hrozná tragédie, nejvíce je mi líto té malé holčičky,“ podotkla.

Matku prý odvážela záchranka

Podle sousedů odvážela matku zemřelého dítěte z domu záchranka.

Ulicí také kolovaly zvěsti, že měla být údajně pod vlivem drog. Informaci se ale nepodařilo potvrdit.

Kriminalisté, kteří případ šetří, jsou teprve na začátku prověřování a v souvislosti s vraždou dítěte dosud neobvinili konkrétní osobu.

„Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření ze zvlášť závažného zločinu vraždy. Tým kriminalistů na případu intenzivně pracuje, shromažďuje a vyhodnocuje poznatky. Ve věci byla nařízena soudní pitva,“ konstatovala krajská policejní mluvčí Jitka Dolejšová.

Podle trestního zákoníku může pachatel odejít od soudu s trestem odnětí svobody od patnácti do dvaceti let, případně mu hrozí i výjimečný trest.