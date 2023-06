Až desetileté vězení hrozí jednadvacetiletému mladíkovi, kterého v těchto dnech obvinili přerovští kriminalisté z loupeže a distribuce drog. Muž maskovaný kuklou, který měl u sebe i nůž, přepadl minulou středu prodejnu v Radslavicích. Soud poslal lupiče do vazby.

Zadržení pachatele, ilustrační foto. | Foto: Miroslav Kucej

Kriminalisté mladíka zadrželi v pátek dopoledne a skončil na služebně. „Policejní komisař mu ještě téhož dne sdělil obvinění ze dvou zvlášť závažných zločinů - a to loupeže, které se dopustil v prodejně Radslavicích, a nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy,“ popsala přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Trestné činnosti se muž dopustil i přesto, že byl v roce 2020 za stejné delikty odsouzen. Pauzu si dal jen v době, kdy byl ve vězení kvůli distribuci drog a loupeži. Muž svým odběratelům dodával jak pervitin, tak marihuanu za různé částky a v různém množství. „V několika případech dokonce nasliboval dodání pervitinu a inkasoval od uživatelů peníze, ale zboží pak nedodal a peníze si ponechal,“ zmínila.

K loupežnému přepadení, po kterém konečně spadla klec, došlo minulou středu. Muž oděný v černém vstoupil vpodvečer do prodejny v Radslavicích, na hlavě měl kapuci a obličej zahalený kuklou.

„Za kalhotami měl viditelně zastrčený nůž. Přišel k pokladně a požádal o krabičku cigaret. Jakmile ji prodavač položil na pult, začal pokřikovat, že chce pět tisíc a k pokladně položil igelitový sáček. Poškozený nejprve nereagoval, ale když si všiml nože, dostal strach a z pokladny vytáhl pět tisíc korun. Položil peníze na stůl, pachatel je sebral spolu s cigaretami a odešel,“ vylíčila mluvčí.

Bleskurychlé zadržení

Bezprostředně po oznámení se rozběhlo pátrání a pachatel loupežného přepadení byl do osmačtyřiceti hodin vypátrán a zadržen. Po zahájení trestního stíhání byl spisový materiál i s veškerou dokumentací postoupen Okresnímu státnímu zastupitelství v Přerově s návrhem na vzetí obviněného do vazby. Soudce návrh akceptoval a muž byl ihned eskortován do vazební věznice, kde setrvá až do rozhodnutí soudu. „Za trestné činy mu hrozí až desetiletý pobyt za mřížemi,“ uzavřela mluvčí.