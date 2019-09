„Případ je z naší strany uzavřen a spisový materiál jsme předložili na Okresní státní zastupitelství v Přerově s návrhem na podání obžaloby dvou osob - muže a ženy,“ uvedla přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Vyšetřovatelé sdělili už počátkem května oběma útočníkům obvinění z trestných činů ublížení na zdraví, výtržnictví a hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob.

„Podle trestního zákoníku hrozí oběma odnětí svobody až na pět let,“ upřesnila.

Emoce v celém městě

Případ útoku muže a ženy na pět romských dětí otřásl nejen místní minoritou, ale vyvolal emoce v celém městě. Obětí napadení se totiž stali chlapci a dívky školního věku.

Muž měl podle očitých svědků incidentu bít děti pěstí do obličeje a do hrudníku, jedno měl dokonce kopnout do hrudníku. Čtrnáctiletý chlapec skončil v nemocnici s otřesem mozku a pohmožděnými zády a dvanáctiletá dívka s pohmožděnou páteří a přeraženým nosem. Na děti měla útočit i žena.

Kvůli závažnému případu se sešli bezprostředně po incidentu zástupci vedení města, republikové a městské policie, krajská koordinátorka pro národnostní menšiny a zástupci nízkoprahového zařízení charity pro děti a mládež Fénix, které pracuje s romskou komunitou.

Posílení bezpečnosti

Město po útoku také posílilo bezpečnost v ulicích Lipníku.

„Kamerový systém máme zdigitalizovaný a monitoruje všechny lokality v centru města. Posílily také hlídky strážníků, které se zaměřují na centrum a zámecký park. Spolupracujeme se státní policií a v terénu působí asistent prevence kriminality,“ řekl místostarosta města Ondřej Vlček. Podle něj se jednalo o ojedinělý incident a v minulosti se v Lipníku nic podobného nestalo.