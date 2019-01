Hranicko – Největší akce za posledních deset let. Tak zhodnotili přerovští a hraničtí policisté zadržení výrobců drog a pěstitelů marihuany v hranickém regionu, ke kterému došlo v průběhu předminulého a minulého týdne.

Od 5. do 12. června si tak policisté políčili celkem na tři skupiny, které ve svých lokalitách pěstovaly marihuanu a vyráběly pervitin.

Pachatelé pak drogy následně distribuovali dalším lidem. Dvě skupiny měly své doupě přímo v Hranicích, třetí pak v Potštátu.

„Tyto osoby drogy distribuovaly na Hranicku, i když jejich vazby byly i na Přerovsku. Našli jsme tři různé varny a stan, který skupina využívala jako výrobnu marihuany," uvedl vrchní komisař územního odboru Přerov Marek Nádvorník s tím, že celková hodnota zabaveného materiálu se řádově pohybuje v desítkách tisíc korun.

Policisté z Přerova a z Hranic během šesti domovních prohlídek zadrželi celkem třináct lidí, z toho dvanáct mužů.

Ve všech případech se dá mluvit o mladších osobách, většině je kolem pětadvaceti let, nejstarší muž má jednatřicet let. Právě jemu hrozí i za předchozí majetkovou trestnou činnost deset let vězení. Další zadržení a obvinění si mohou za mřížemi odsedět až pět let.

Zadržení podezřelých. Foto: Policie ČR

Množství zabaveného konopí bude teprve předmětem dalšího šetření.

„Marihuana se váží až v usušeném stavu a dává se na kriminalistický ústav. Léků, které pachatelé na výrobu drog používali, jsme našli řádově stovky," konstatoval jeden z řídících akce Antonín Bouchal.

Někteří z výrobců prý pro tyto prášky získávali z Polska a drogy následně distribuovali dál.

„Byly to sice samostatné skupiny, ale ti lidé se vzájemně znali a pomáhali si doplňováním prášků," dodal Antonín Bouchal.

Strážci zákona tvrdí, že rozsahem zapojených policistů do akce jde o vůbec největší zásah v rámci přerovského okresu za posledních deset let.

„V minulosti se vždy jednalo o jednotlivce nebo jednu skupinu, ale zrealizovat tři samostatné skupiny bylo docela složité. Ale i vzhledem k vazbě a sdělení obvinění dopadlo vše velice dobře," řekl Marek Nádvorník.

Do zásahů, které samotnému zadržení předcházely, se zapojilo třicet policistů Územního odboru Přerov.

Celá akce s krytým názvem MERKUR však nebyla otázkou jednoho týdne. Policie na odhalení pachatelů pracovala už několik měsíců.

„V rámci tohoto vyšetřování máme zdokumentovanou trestnou činnost už od února. Sledování bylo dlouhodobé, nejedná se o jednoduchou záležitost. Doba předchozího zpracování byla delší, když se ale daly věci do pohybu a nebylo co řešit," řekl vedoucí druhého oddělení obecné kriminality Jaroslav Šulák, který ale přiznal, že ani zásahy nebyly vůbec snadné.

„Prohlídky bytových a nebytových prostor byly docela náročné jak personálně, tak i časově," doplnil.

Jak konstatoval vrchní komisař územního odboru Přerov Marek Nádvorník, tito drogoví obchodníci byli sami na drogách závislí.