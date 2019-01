Přerov - Po devíti mužích a jedné ženě z Přerovska pátrají policisté. Deset osob hledají na popud okresních soudů.

O pomoc při hledání deseti lidí se přerovská policie obrátila i na veřejnost. Osoby, jejichž fotografie a stručné popisy vám přinášíme, začaly hledat jednotlivé okresní soudy.

Podle mluvčí přerovských policistů Michaely Sedláčkové mezi nimi není žádný nebezpečný recidivista, přesto by si lidé, kteří takového člověka zahlédnou, měli počínat opatrně.

„Ve všech případech jde o hledané, nikoli pohřešované osoby,“ sdělila Sedláčková.

Všichni hledaní jsou z přerovského okresu, policie po nich pátrá i na podnět soudů mimo Olomoucký kraj, například bruntálského nebo vsetínského.

Nejmladším hledaným je třiadvacetiletý Petr Hlaváč, nejstarším Miroslav Černocký, kterému je padesát let. Mezi hledanými je pouze jedna žena – Žaneta Horváthová.

Přesný důvod, proč policie po těchto lidech pátrá, mluvčí neuvedla.

„Nemohu to specifikovat. U žádné z těchto osob ale nejde o nebezpečného recidivistu. V případě, že žádáme o pomoc veřejnost, vždy uvádíme, pokud by dotyčný u sebe mohl mít zbraň. Zde to ale nepředpokládáme,“ řekla dále mluvčí.

Přesto se by lidé, kteří někoho ze seznamu hledaných uvidí, měli chovat obezřetně.

„Rozhodně by se neměli sami snažit daného člověka zadržet. Nejvíce nám pomohou tím, že nás vyrozumí na lince 158 nebo na policejní služebně o tom, kde se daná osoba nachází, co má na sobě a případně kam směřuje. Po příjezdu policejní hlídky nám pak mohou ukázat, jakým směrem tento člověk odešel,“ popsala správný postup mluvčí.

S pomocí veřejnosti při hledání osob na podnět soudů mají přerovští policisté dobré zkušenosti.

„Máme zkušenost s pozitivními ohlasy, kdy nám lidé skutečně volají, pokud vidí někoho, o kom se domnívají, že je to hledaná osoba,“ doplnila mluvčí.