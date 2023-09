Daleko od pravdy nebyla podvodnice, která svou oběť vystrašila varováním, že je její účet v ohrožení. Sedmatřicetiletou ženu z Přerova připravila rafinovaná lest podvodníků o nemalou finanční částku. Přišla o téměř 200 tisíc.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

„Poškozenou kontaktovala neznámá žena, když byla v práci. Představila se jako zaměstnanec banky a tvrdila, že je její účet v ohrožení. Vzápětí ji přepojila na údajného pracovníka banky, který má na starosti bezpečnost,“ vylíčila přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Následoval obvyklý scénář. „Falešný pracovník banky ženu informoval, že došlo ke zneužití její identity a neoprávněnému nakládání s bankovním účtem. Tvrdil, že se jejím jménem někdo pokusil požádat o úvěr,“ popsala.

Podvodník se stavěl do role ochránce a radil ženě, ať si všechny peníze vybere z účtu, aby o ně nepřišla. Navedl ji, aby hotovost vložila do bitcoinmatu v olomouckém nákupním centru za pomoci QR kódů, které jí zaslal prostřednictvím aplikace Viber.

„Žena si tyto informace bohužel neověřila u své banky a udělala přesně to, co jí pachatel řekl. Až po dokončení transakce zavolala do banky, kde se dozvěděla krutou pravdu. Nikdo se na její jméno nepokoušel vzít si úvěr a stala se obětí podvodu,“ řekla mluvčí. Celkovou škodu žena vyčíslila na 190 tisíc korun.