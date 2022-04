„O pár minut později se jí dovolal fiktivní zaměstnanec České národní banky s tím, že instituci pracovník peněžního ústavu, se kterým před chvílí mluvila, informoval o zneužití jejích osobních údajů. Uvedl, že ji bude kontaktovat zaměstnanec jiné banky, který se zabývá zabezpečovacími systémy,“ vylíčila přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Následoval další telefonát od muže, který jí sdělil, že se na ni obrátí někdo z policie. Poté ženu kontaktoval falešný policista z oddělení kybernetiky a tvrdil, že došlo ke zneužití jejích osobních údajů a potřebuje ženin souhlas, aby mohl postoupit vyšetřování případu na policii do Přerova. Poškozená s tím souhlasila.

Pak už ale následovaly kroky, které ženu utvrdily v tom, že se stala obětí podvodu. V průběhu dne ji totiž několikrát kontaktoval muž, zabývající se zabezpečovacími systémy a ženu naváděl, jak má postupovat, aby své finanční prostředky ochránila před zneužitím. Všechny jeho „rady“ ale směřovaly spíše k tomu, aby o peníze přišla.

„Podle instrukcí podvodníka si měla sjednat spotřebitelský úvěr ve výši 600 tisíc korun a po jeho poskytnutí a schválení měla hotovost vybrat a vložit do bankomatu na příjmový účet, který jí byl sdělen. Pokud by to nebylo možné, má peníze vložit na svůj bankovní účet a postupně je vkládat do bankomatu v konkrétní pobočce banky opět na předem dané číslo účtu,“ shrnula mluvčí policie.

Žena ale na tuto taktiku nepřistoupila a o úvěr nepožádala. Došlo jí totiž, že se jedná o podvod. Ještě téhož dne se obrátila na policii a podezřelé jednání neznámého pachatele oznámila. Policie zahájila úkony trestního řízení pro podezření z podvodu.