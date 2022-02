„Zaměstnankyně si od září loňského roku až do doby oznámení průběžně nechávala části tržeb, a to z důvodu své špatné finanční situace. Peníze svěřené cestujícími za poskytované přepravní služby, s nimiž přišla denně do styku na pokladně, pro ni zřejmě byly velkým lákadlem,“ vylíčila přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová. Žena je podezřelá ze zpronevěry a hrozí jí až dvouleté vězení.