Záchranka zasahovala v neděli odpoledne u zraněného patnáctiletého hocha, na kterého zaútočil na přírodním koupališti Jadran v Oseku nad Bečvou neznámý agresor. Případ šetří policisté z Lipníku nad Bečvou.

Kouření. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Dimír Šťastný

„Neznámý útočník dal chlapci ránu pěstí do obličeje a shodil ho na zem. Důvodem byla slovní rozepře kvůli cigaretě, kterou agresor po poškozeném chtěl. Mladík jeho požadavku nevyhověl, a to útočníka rozlítilo natolik, že ho napadl. Zraněného hocha převezli zdravotníci do nemocnice, kde zůstal hospitalizovaný,“ popsala přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.