„Do prvního objektu vnikl po rozbití okna. Prostrčil ruku a otevřel okno, aby se dostal dovnitř. V kuchyni našel dva oplatky, které spořádal, a na kamnech si uvařil čaj. Vypil i deci bílého vína, které v chatě našel,“ vylíčila přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Když zahnal hlad a žízeň, vnikl na jinou zahradu. Přelezl plot a dostal se na střechu přístřešku, kde prošlápl krytinu. Do chatky a přístřešku na této zahradě ale nevnikl.

„Nejvíce škody napáchal v chatce seniorky, do které vnikl stejným způsobem. Snědl a vypil téměř všechno, na co přišel. V útrobách jeho těla zmizelo několik konzerv zeleniny, fazolí, čočky a paštik. Některé jen ochutnal, jiné zkonzumoval až do dna,“ řekla mluvčí.

Slivovice, Martini i Procecco

Zloděj se nevyhýbal ani alkoholu. Právě ten se mu stal ale ten den osudným. Ve chvíli, kdy narazil na dva litry slivovice, tři láhve Martini a jednu Procecca, udělal si večírek.

„Některé láhve vyprázdnil úplně, jiné nechal nedopité. Proces, který následoval, byl však neodvratný. Jeho tělo nedokázalo spořádaný alkohol a jídlo zpracovat a muselo jít ven horem i spodem. Bohužel ne v místnosti, která je k tomu určená,“ podotkla Miluše Zajícová.

Opilý zloděj majitelce zničil několik koberců v přízemí i podkroví, deku, polštáře a matraci. Během svého řádění navíc ulomil roh dřevěného stolu a od solárních panelů odpojil a uložil do tašky dvě autobaterie.

Starší ženě způsobil škodu na poškození za bezmála 15 tisíc korun, konzumací potravin vznikla další za více než 2 tisíce. Celková škoda se vyšplhala na 19 tisíc korun.

Pro vyšetřovatele není poberta žádným nováčkem. Nebyl to totiž jeho první přešlap a už v minulosti měl problémy se zákonem. Za stejné jednání byl dokonce odsouzen k několikaměsíčnímu trestu odnětí svobody.

Když dali muži policisté dýchnout, zjistili, že má v krvi 3,47 promile alkoholu. Po výslechu na služebně byl propuštěn a stíhán je na svobodě. Je podezřelý ze tří trestných činů krádeže.