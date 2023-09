S peněžitým trestem 200 tisíc korun a zákazem řízení drážních vozidel na čtyři roky odešel v pondělí od Okresního soudu v Přerově strojvedoucí Roman Šeševička, který loni v lednu zavinil srážku vlaků na železniční trati v Prosenicích se škodou 28 milionů korun.

Okresní soud v Přerově se v pondělí 4. září 2023 zabýval obžalobou strojvedoucího Romana Šeševičky (na snímku v bílé košili) z přečinu obecného ohrožení z nedbalosti v souvislosti s železniční nehodou na trati v Prosenicích, ke které došlo loni v lednu. | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Muž byl obžalován z obecného ohrožení z nedbalosti a hrozil mu trest odnětí svobody od dvou do osmi let. Soud zohlednil skutečnost, že obžalovaný prohlásil svou vinu, což rozhodlo i o mírnějším trestu.

K železniční nehodě došlo 13. ledna loňského roku, kdy do vlaku se dřevem částečně narazil vlak, převážející prázdné lodní kontejnery. V důsledku střetu vykolejily tři vozy a lokomotiva a poškozeno bylo i trakční vedení. Provoz na trati se podařilo částečně obnovit do čtyřiadvaceti hodin. V železniční stanici v Prosenicích byl ale provoz plně obnoven až koncem ledna.

Srážka vlaků u Prosenic: provoz na trati byl obnoven

Státní zástupce původně navrhoval pro strojvedoucího, který kolizi zavinil, peněžitý trest čtvrt milionu korun a zákaz řízení drážních vozidel na čtyři a půl roku. Tím, že obžalovaný v soudní síni prohlásil svou vinu, neprováděl soud detailní dokazování.

„Tento trest odpovídá povaze věci a osobním poměrům pana obžalovaného. Byla zohledněna výše majetkové újmy a mám za to, že tento trest je přiléhavější s ohledem na následky. Dalším faktorem je osoba pana obžalovaného, ke kterému nebyly zjištěny žádné negativní poznatky,“ uvedl státní zástupce Petr Klimeš.

Obžalovaný vinu přiznal

Sám obžalovaný Roman Šeševička, který je profesí dopravní pilot, svého činu litoval a řekl, že ho jednání mrzí. Přiznal i to, že nerespektoval návěstí a uznal rovněž, že jel zvýšenou rychlostí. „Bylo to způsobem jízdy, s tím vlakem jsem byl fyzicky jinde, než jsem si myslel. Uvedl jsem sám sebe v omyl,“ řekl u soudu obžalovaný.

„Když se nehoda stala, byl jsem třináct hodin na nohou. Je mi to líto a mrzí mě to. Nejsem typ člověka, který by věci ničil a nikdy v minulosti jsem neměl žádnou nehodu, snad jen pokutu za parkování. Seběhlo se to strašně rychle a nevědomě,“ konstatoval.

VIDEO: U pacientů jsou rychleji. Záchranka nově vyjíždí přímo z Kojetína

Na náhradě škody se, jak uvedl, dohodl se svým zaměstnavatelem. Podle svých slov je ochoten napsat i omluvný dopis strojvedoucímu druhého vlaku. Obžalovaný popsal, že profesi strojvedoucího vykonával v době covidu, kdy byl omezen letecký provoz - pracuje totiž jako pilot dopravní společnosti Smartwings.

Žalobce upozornil i na okolnosti výcviku strojvedoucích. „Drážní inspekce řešila okolnosti výcviku strojvedoucích a byla navržena opatření, týkající se zkvalitnění praktického výcviku začínajících strojvedoucích i systému kontroly tohoto procesu tak, aby byla zvýšena kontrola nad uchazeči o práci strojvůdce,“ zmínil státní zástupce. Obžalovaný byl držitelem licence strojvůdce a dokumenty měl v pořádku. Jak ale vyplynulo z šetření, byl začínajícím strojvedoucím.

Muzikanti zazpívají Wykrentovy písničky. Na koncertě k nedožitým osmdesátinám

Soudce Tomáš Novotný v rozsudku uvedl, že procesní pozice obžalovaného byla usnadněna tím, že prohlásil vinu.

„Prohlášení viny jsme senátem přezkoumali, a protože tady nebyla žádná překážka, přijali jsme ho. Dokazování se odvíjelo v tom směru, jaký ukládat trest, a jak je třeba řešit náhradu škody. Pokud jde o tu, blíží se 30 milionům korun, takže je velkého rozsahu. Nicméně jedná se o nedbalostní jednání, kdy bylo vyloučeno požití alkoholu a šlo o služební jízdu. Pan obžalovaný byl strojvedoucím, jenž vykonával činnost pro jednoho konkrétního zaměstnavatele, byť došlo k tomu, že ta jedna právnická osoba pronajímala strojvedoucího jiné společnosti,“ uzavřel soudce Tomáš Novotný.