Samotný případ byl odročen na září, protože Nárožného obhájce má dovolenou a k líčení se nedostavil.

Odvolací soud loni v květnu poslal obžalovaného na osm let do vězení, trest však na základě dovolání zrušil Nejvyšší soud a kauzu vrátil do Olomouce.

Nárožný tak putoval z vězení zpět do vazby, o jejímž prodloužení rozhodlo neveřejné jednání.

„Podle nás trvají důvody útěkové a předstižné vazby. Obžalovaný by mohl uprchnout, vyhýbat se trestnímu stíhání nebo opakovat trestnou činnost,“ zdůvodnil verdikt mluvčí vrchního soudu Stanislav Cik.