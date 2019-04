Podle policie není vyloučeno, že bude původní přestupek proti občanskému soužití překvalifikován na trestný čin.

Policie přijala oznámení o fyzickém napadení pěti romských dětí v parku v Lipníku v neděli vpodvečer.

Podle svědků se jednalo o chlapce a dívky školního věku.

„Rodiče dvěma dětem zajistili ošetření v nemocnici, kdy jedno bylo jednorázově ošetřeno a druhé zůstalo na pozorování,“ popsala přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Muž měl podle očitých svědků incidentu bít děti pěstí do obličeje a do hrudníku, jedno dítě měl dokonce kopnout do hrudníku.

Čtrnáctiletý chlapec skončil v nemocnici s otřesem mozku a pohmožděnými zády, jedna dívka s poraněným hrudníkem a dvanáctiletá dívka s pohmožděnou páteří a přeraženým nosem.

Na děti měla útočit i žena.

Zabránit eskalaci napětí

Kvůli závažnému případu se v úterý dopoledne sešli na společné schůzce zástupci vedení města, republikové a městské policie, dorazila také krajská koordinátorka pro národnostní menšiny a nechyběli ani zástupci nízkoprahového zařízení charity pro děti a mládež Fénix, které pracuje s romskou komunitou. Město ujistilo, že posílí bezpečnost.

„Sešli jsme se hlavně proto, abychom zabránili eskalaci napětí a zklidnili obavy místních obyvatel. Orgány činné v trestním řízení intenzivně pracují na tom, aby dopadli konkrétního pachatele,“ řekl lipnický místostarosta Ondřej Vlček.

Chladnou hlavu

Starosta města Miloslav Přikryl uvedl, že se strážníci ve spolupráci s republikovou policií zaměří na posílení bezpečnosti v parcích a na prostranstvích před školami.

„Ke zklidnění situace stačí řešit věci s chladnou hlavou. Násilí nepatří do řešení žádného problému,“ komentoval útok starosta Miloslav Přikryl.

Monitorování prostranství je důležité i z psychologického hlediska a kvůli většímu pocitu bezpečí dětí.

„Prostřednictvím městské policie jsme dali k dispozici kamery z nádvoří na zámku,“ konstatoval.