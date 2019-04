Jako první skončil v poutech minulou středu po půlnoci šestatřicetiletý muž, podezřelý z prodeje pervitinu a marihuany. Policisté muže dopadli ve spolupráci s olomouckou zákrokovou skupinou ve Zlíně.

„V době zadržení seděl muž jako spolujezdec ve voze Škoda Felicia, které řídil dvaadvacetiletý mladík. I on skončil na služebně,“ popsala přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová. Policisté u podezřelého zajistili necelých 15 gramů pervitinu.

Ani jeden z mužů nešel s policisty po dobrém a musely být proti nim použity donucovací prostředky. Mladší z obou podezřelých byl ještě téhož dne propuštěn na svobodu.

„Jeho známý ale pobyl v cele o den déle a policejní komisař mu sdělil obvinění ze zvlášť závažného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy,“ upřesnila mluvčí.

Dealer minimálně od druhé poloviny roku 2017 na různých místech Olomouckého kraje, především ale na Tovačovsku a Přerovsku, prodával, poskytoval zdarma nebo směnil za různé protislužby drogy - a to jak pervitin, tak marihuanu.

Uživatelům opakovaně doručil i větší množství drogy, a to za cenu od 1 tisíce do 1,5 tisíce korun za gram pervitinu. Za dobu, co drogy distribuoval, prodal více než 250 gramů omamné látky.

„Při procesních úkonech policii dobrovolně vydal téměř 80 gramů marihuany. Hrozí mu až desetileté vězení, a to s ohledem na to, že páchal trestnou činnost ve velkém rozsahu,“ doplnila. Protože nebyl v minulosti stíhán, probíhá jeho vyšetřování na svobodě.

Hraničtí kriminalisté zadrželi o den později také sedmačtyřicetiletého muže, který je podezřelý ze stejného deliktu. V rukou zákona skončil v Lipníku nad Bečvou a jeho zadržení se obešlo bez použití donucovacích prostředků.

Při domovní prohlídce u něj policie zajistila 7 gramů pervitinu a 50 gramů sušeného konopí setého.

Podezřelého i se zajištěnými věcmi policisté převezli na služebnu do Hranic a bylo mu sděleno obvinění. Hrozí mu trest odnětí svobody od jednoho roku do pěti let.

„Drogami zásoboval především uživatele na Lipnicku, a to od roku 2017 do doby svého zadržení. I on je stíhán na svobodě,“ uzavřela mluvčí.