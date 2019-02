Mladík prodával nejméně od roku 2017 pervitin, a to na Přerovsku a Kroměřížsku.

Drogu někdy předal i zdarma nebo za různé protislužby - například opravu svého auta.

„Zadržení neproběhlo hladce, protože s policisty nespolupracoval a nereagoval ani na jejich výzvy, aby vystoupil z auta. I přes odpor, který kladl, ale nakonec skončil v poutech,“ vylíčila zásah přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Mladík skončil v cele a dobrovolně vydal čtyři papírová psaníčka s pervitinem, určená pro odběratele.

"Šetřením vyšlo najevo, že pervitin prodává v různém množství a za různé částky už od roku 2017,“ řekla.

Peníze nepožadoval vždy a někdy se spokojil i s protislužbou. Pervitinem například „zaplatil“ za opravu svého auta.

Byl i velkorysý a v některých případech uživatele obdaroval zcela zdarma. Podle mluvčí policie se takto mladík zachoval nejméně v deseti případech.

Se zákazem jezdil zdrogovaný

Pachatel má ale na svém kontě deliktů více. Policejní komisař začal mladíka stíhat nejen pro nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, ale i za maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

„Přestože mu olomoucký magistrát vyslovil zákaz řízení motorových vozidel, a to od srpna loňského roku až do února, nerespektoval ho a jezdil v autě dál, a to i pod vlivem pervitinu,“ zmínila.

Že řídil pod vlivem drog, potvrdila i jeho poslední jízda, při které ho zadrželi policisté. Za volant totiž usedl bezprostředně po požití pervitinu. Na základě znaleckého posudku, který bude vypracován, může být v budoucnu jeho trestní stíhání rozšířeno o další delikt - ohrožení pod vlivem návykové látky.

Mladík je stíhán na svobodě, protože dosud nebyl za žádnou trestnou činnost odsouzen. Políčeno na něj ale mají i kroměřížští policisté, a to kvůli násilí proti úřední osobě a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

I přes vyslovený zákaz řízení totiž usedl do auta pod vlivem pervitinu, a když ho zastavila hlídka, pokoušel se jí ujet.

„K jeho zadržení došlo až po honičce s policisty a za použití donucovacích prostředků,“ konstatovala mluvčí. Za distribuci drog a řízení auta pod vlivem pervitinu ho může soud poslat za mříže až na pět let.