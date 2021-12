Policisté proto muže uložili do stabilizované polohy a čekali na příjezd záchranky.

„Přivolané lékařce záchranky se sice mladíka podařilo probrat, ale sám chodit nemohl. Zdravotníci spolu s policisty ho tedy naložili do sanitky, kde se záchranářům svěřil, co se přesně stalo. Řekl, že vypil přibližně tři litry vína, a pak šel s kamarádem domů. Pod vlivem alkoholu se mu ale zamotaly nohy a spadl na zem,“ přiblížila mluvčí jeho verzi příběhu, kterou potvrdila i svědkyně. Ta uvedla, že viděla dva bezdomovce, jak jeden vede druhého. Přitom jeden zakopl a oba spadli na zem. „Zatímco první z mužů zůstal po pádu nehybně ležet na zemi, druhý se ho snažil probrat a odtáhnout. To se mu ale nepovedlo, a tak z místa odešel sám,“ řekla.

Dechovou zkoušku u mladíka se policistům z důvodu jeho podnapilosti nepodařilo provést a po rozhodnutí lékařky byl převezen do nemocnice na další vyšetření.

Otřesný případ: u ženy na Přerovsku našli psy týrané hladem, jeden nepřežil