Pracovnici herny chtěla oloupit třiadvacetiletá žena z Přerova, která byla už v minulosti opakovaně odsouzena pro majetkovou a násilnou trestnou činnost.

Vyšetřovatelé sdělili recidivistce obvinění ze zvlášť závažného zločinu loupeže, za což jí hrozí trest odnětí svobody od dvou do desíti let. Kriminalisté podají podnět na její vzetí do vazby.