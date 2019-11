Ten případ začal nenápadně. Na policejní služebnu se počátkem prázdnin obrátil zoufalý otec čtrnáctiletého chlapce z Přerova, který měl podezření, že jeho syn bere drogy.

Na konci zřejmě nejrozsáhlejšího případu rozkrytí sítě uživatelů a distributorů drog mezi dětmi a mladistvými na Přerovsku je třináct uzavřených trestních spisů.

Pachatelé jsou ve věku od čtrnácti do dvaceti let.

I děti z funkčních rodin

Podobný případ přerovští kriminalisté nepamatují. Pachatelé totiž distribuovali léky na předpis - Ritalin, který pomáhá pacientům při léčbě poruch pozornosti a ADHD, a Xanax, což je lék proti úzkosti.

Protože úzkostmi, ale i poruchami pozornosti dnes trpí čím dál více dětí, lékaři oba léky předepisují poměrně často.

„Pachatelé distribuovali léky na předpis ve větším rozsahu i dětem mladším patnácti let. Proto hrozí některým obviněným trest odnětí svobody od dvou do desíti let. Nešlo jen o léky, ale i marihuanu, extázi a pervitin,“ přiblížil komisař přerovské kriminální policie Jaroslav Mikeška.

Policisté zpočátku vůbec netušili, jak rozsáhlou síť uživatelů a distributorů odhalí.

U výslechů ale postupně skončilo sedmdesát dětí a mladistvých - nejčastěji ze základních a středních škol v Přerově, ale i v Olomouci.

Nejednalo se jen o děti ze sociálně slabších vrstev nebo rozvedených manželství, byly mezi nimi i ty z dobře zajištěných a funkčních rodin.

„Nepamatuji si, že bychom v posledních letech evidovali případ tak rozsáhlé skupiny mladistvých a dětí, podezřelých z distribuce. Ve věci jsme prověřovali patnáct až dvacet osob, stíhaných je třináct lidí. Zaměstnalo nás to celé léto a pracovnice přerovského magistrátu z orgánu péče o dítě s námi u výslechů strávily celé léto,“ popsal.

Tableta za stovku

Podle policejního komisaře Michala Hradila prodávali obvinění jednu tabletu léku za sto korun. Z výslechů ale vyplynulo, že jejich hlavní motivací nebyl finanční zisk.

„Finanční motivace nebyla hlavním důvodem, i když i stovka je pro mladistvé dost peněz. Osobně si myslím, že svou roli sehrála nuda a vliv skupiny. Mladí lidé se scházeli se na různých místech v Přerově a okolí - někteří si to chtěli jen zkusit, a jakmile do toho vlaku nastoupili, už bylo těžké z něj vystoupit,“ řekl.

Podle něj selhala také kontrola ze strany rodičů.

„Ritalinu se říká dětský koks a je předepisován osobám s poruchami pozornosti a ADHD. Zatímco děti, které touto nemocí skutečně trpí, lék zklidní, zdravé naopak „nastřelí,“ vysvětlil.

Chlubili se na Facebooku

Při vyšetřování sehrály dosti zásadní roli sociální sítě Facebook a Instagram. Kriminalistům totiž značně usnadnily práci.

„Pokud někdo něco sehnal, hned se tím pochlubil fotkou na Facebooku. Mladiství se často fotili i při konzumaci a v případě, že měl někdo větší množství těchto látek, objevila se na sociálních sítích i pozvánka ke společnému užití, nebo nabídka k zakoupení,“ přiblížil.

Kriminalisté v tuto chvíli nemají poznatky, že by trestná činnost dál pokračovala.

„U pěti dospělých obviněných jsme šli cestou zkráceného přípravného řízení a už máme rozsudky. U mladistvých ve věku od 15 do 18 let se jednalo o šest spisů, které bude projednávat soud. Některé věci ještě dokončujeme,“ zmínil.

Jeden z pachatelů je ve svých sedmnácti letech stíhán dokonce opakovaně pro recidivu. Uživatelům drog zřejmě s jídlem rostla chuť.

„Je to asi poprvé, co se v takové míře objevily léky, ale i konopí a někteří pachatelé už nám přecházeli na tvrdé léky jako pervitin a extáze,“ uzavřel.