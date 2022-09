Politik, jenž podmínečný trest dostal od stejného soudu potřetí, se proti rozsudku na místě odvolal.

Podle obžaloby měl Dostál, který je zároveň provozovatelem restaurací, zneužít svého postavení zaměstnavatele.

Ženu, jež pracovala v jeho firmě jako servírka, měl ve dvou případech přimět k orálnímu sexu.

U poškozené byla v důsledku toho diagnostikována posttraumatická stresová porucha. Marek Dostál vinu od počátku popírá a tvrdí, že si žena vše vymyslela, aby zakryla finanční machinace v jeho podniku, kde zpronevěřila peníze.

Politik odešel od soudu v roce 2019 s ročním podmíněným trestem a tento verdikt později potvrdil i Krajský soud v Olomouci.

Kauza exradního Dostála nekončí. Detaily si nemohla vymyslet, zaznělo u soudu

Případem se zabýval i Nejvyšší soud a po jeho zásahu byla vyslechnuta na hlavním líčení i poškozená. Kauza se později vrátila na kraj a ten případ znovu poslal do Přerova za účelem doplnění dokazování.

„Doplnění dokazování bylo zcela v intencích pokynů Krajského soudu v Olomouci, který vydal poslední zrušovací usnesení. Šlo zejména o doplnění znaleckého posudku z oboru psychiatrie a klinické psychologie. Dále byli vyslechnuti svědci, kteří měli rozporovat časové souvislosti - zde došlo k určitému posunu skutkových zjištění ohledně data 29. listopadu 2017. Neznamená to ale nevěrohodnost výpovědi poškozené jako celku,“ konstatoval soudce Jan Rektor.

„Svou skutkovou verzi má poškozená i obžalovaný a za této situace soud pečlivě vyhodnocuje ostatní provedené důkazy. Po doplněném dokazování mám za to, že vina obžalovaného jednoznačně vyplývá z provedených důkazů, a to bez jakýchkoliv pochybností,“ dodal soudce.

Místo sexu seděl na schůzi? Svědkyně vypovídaly v kauze ex-radního Dostála

Postraumatický syndrom

Na hlavním líčení ve čtvrtek vypovídal znalec z oboru psychiatrie, který potvrdil, že poškozená v důsledku jednání obžalovaného dodnes trpí posttraumatickým syndromem.

„Tato porucha je typická tím, že vzniká jako odpověď na výjimečně stresující a ohrožující událost. Z mého pohledu je důležité, že příznaky posttraumatu přetrvávají delší dobu a dochází k opakovaným traumatizacím v průběhu několika let. Jedná se o poruchu chronickou, dlouhodobou a z toho vyplývá i míra závažnosti,“ uvedl znalec.

Ten také vyloučil, že by mohla poškozená svůj zdravotní stav simulovat nebo předstírat.

„Pokud komunikuje o neutrálních tématech, je její stav dobrý, ale v momentě, kdy se začne probírat dané téma, dochází k úzkostné reakci - zrudnutí, hlubokému dýchání, pocení a zhoršené koncentraci,“ konstatoval.

"Prokázaná verze poškozené"

Státní zástupkyně Šárka Pivodová řekla, že považuje skutek za prokázaný.

„Obžaloba má za spolehlivě prokázanou verzi poškozené, a to jak výpověďmi svědků, tak závěry znaleckých posudků. Z pohledu obžaloby je důležité, v čem jsou svědci jednotní - nadále potvrzují, že se jim poškozená svěřila, že si na ní obžalovaný vynutil pohlavní styk za účelem smazání finančního schodku,“ shrnula.

Zmocněnec poškozené Radek Svatoň zmínil, že se ženě na pět let změnil život.

„Je zcela nutno oponovat myšlence, že by si má klientka psychické problémy vymyslela nebo je simulovala. Je to zcela v souladu s tím, co stanovili znalci a dá se říci, že paní poškozená dodnes zpracovává následky útoku a trpí posttraumatickou stressovou poruchou,“ dodal. Byl jí přiznán také částečný invalidní důchod.

"Ještě více se to rozplizlo…"

Obžalovaný politik Marek Dostál vinu od počátku popírá. Jeho obhájci navíc upozornili, že k jednomu ze skutků nemohlo dojít v uváděné době.

V den, který byl soudem vytipován jako pravděpodobné datum druhého sexuálního napadení, se totiž Dostál účastnil jednání na radnici na Masarykově náměstí, vzdálené od údajného místa činu v místním hostinci asi kilometr. Jeho přítomnost na schůzi potvrdily už dříve u soudu dvě úřednice magistrátu.

Se stejnými argumenty vystoupili obhájci i nyní. Upozornili také na to, že byla poškozená odsouzena za zpronevěru a zpochybnili znalce.

„Dokazování nové poznatky nepřineslo a ještě více se to rozplizlo. Opakovaně se domáhám, aby byli znalci jiní,“ žádal Dostálův obhájce Jaroslav Tomaník.

Bývalý radní Dostál znovu u soudu. Satisfakce? Až budu očištěn, řekl

Marek Dostál, který letos kandiduje v komunálních volbách jako lídr nově založené strany Srdce Přerova, se přímo v soudní síni proti rozsudku odvolal.

„Já jsem přesvědčený o své nevině, a kdybych to teď vzdal, tak jen ukážu voličům, že nejsem ten správný lídr,“ komentoval rozsudek Marek Dostál.

Státní zástupkyně Šárka Pivodová je s verdiktem spokojená.

„S rozhodnutím soudu mohu jen souhlasit a mám za to, že pan předseda své závěry přesvědčivě zdůvodnil. S těmito závěry se plně ztotožňuji, nakonec i v rámci svého závěrečného návrhu jsem uváděla, že tady podle mého názoru není prostor pro jiný závěr, než je vyslovení viny pana obžalovaného. Ty důkazy jsou přesvědčivé,“ uzavřela.