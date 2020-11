Přerovský zastupitel, který se kvůli vleklé kauze vzdal většiny funkcí a opustil i řady ODS, odešel z jednací síně s ročním podmíněným trestem se zkušební dobou na dva roky. Poškozené musí navíc zaplatit jako nemajetkovou újmu 50 tisíc korun.

Dostál se proti rozsudku na místě odvolal.

Podle obžaloby měl přerovský politik, který je zároveň provozovatelem restaurací, zneužít svého postavení zaměstnavatele.

Ženu, jež pracovala v jeho firmě jako servírka, měl přimět ve dvou případech k orálnímu styku a u poškozené byla v důsledku toho diagnostikována posttraumatická stresová porucha.

Dostál ale vinu od počátku popírá a tvrdí, že si poškozená vše vymyslela, aby zakryla finanční machinace v jeho podniku, kde zpronevěřila jeho peníze.

Marek Dostál odešel před rokem od Krajského soudu v Olomouci s podmíněným trestem a proti rozsudku se odvolal k Nejvyššímu soudu.

Případ se tak vrátil do Přerova, protože Nejvyšší soud uznal, že má obžalovaný nárok na provedení výslechu poškozené. Žena během předchozích líčení nevypovídala z důvodu špatného psychického stavu. Soudce provedl její výslechy až před měsícem.

U hlavního líčení zazněly ve čtvrtek závěrečné řeči státní zástupkyně, obou obhájců obžalovaného a Marka Dostála.

K sexu svolila kvůli odpuštění dluhů

Podle soudce ale ani výslech poškozené nezměnil jeho názor na celou situaci a potvrdil původní verdikt.

„Znalci si už při prvním projednávání případu své závěry obhájili. Co se týče otázek specifické věrohodnosti poškozené, která se odvozuje i od toho, jak se vyslýchaný svědek tváří a reaguje, tak to, co jsem viděl já osobně, je v souladu s tím, co uvedli znalci. Ještě více se utvrdil můj názor, že je třeba brát znalecký posudek jako relevantní. Je krajně nepravděpodobné, že by byla poškozená tak geniální a svou výpověď takto nafilmovala,“ shrnul soudce Jan Rektor.

Stejného názoru je i státní zástupkyně Šárka Pivodová, podle níž se poškozená ve svých výpovědích vyjadřuje konstantně.

„Poškozená vypovídá zcela s jistotou, že k předmětným událostem došlo, že byla pod psychický tlakem, kvůli kterému svolila k orálním stykům, protože jí obžalovaný přislíbil odpuštění dluhů,“ řekla.

Podle jejího názoru se nepodařilo prokázat ani motiv msty, kterým argumentuje obhajoba.

„Křivé obvinění nezapadá do její osobnostní struktury. Poškozená má tendenci reagovat na zátěž spíše depresivně, než agresivně. Podnět obrátit se na policii navíc vzešel od svědků,“ dodala.

Půl hodiny na sprchu, nátlak, kávu a radiátory?

Obhájci Marka Dostála jsou ale opačného názoru a během závěrečné řeči upozornili na nesrovnalosti - a to především v časovém sledu, jak mělo k jednotlivým událostem dojít. Doplnili také, že poškozenou nyní policie stíhá pro zpronevěru, a i podle jejího okolí je nevěrohodnou osobou.

„Není možné uvěřit poškozené v situaci, kdy toto jednání nebyla schopna identifikovat a zasadit ho do nějakého dne. Nebyla schopna upřesnit, kdy se to mělo stát, a za jakých okolností. Já poškozené nevěřím. Nevěřím jí proto, že objektivní zjištění jsou v přímém rozporu s tím, co říká, Nepřesvědčí mě ani pláč poškozené. Jsem hluboce přesvědčen, že se uvedené skutky stát nemohly,“ konstatoval obhájce Marka Dostála Jaroslav Tomaník.

Obhájci se opírají především o výpisy z telefonických hovorů, které jsou podle jejich zjištění v rozporu s tím, co poškozená tvrdí.

„Telefonický kontakt mezi těmito osobami proběhl třicátého října. V té době ale žádné manko neexistovalo, tak proč by se to mělo dít? Manko máme zjištěno až 5. listopadu,“ zmínil obhájce.

Pokud by mělo dojít k činu tak, jak popisuje poškozená, měl by obžalovaný politik přesně půl hodinu na to, aby se v bytě, kde mělo dojít ke spáchání skutku, vysprchoval, dopustil se sexuálního nátlaku, uvařil kávu a ještě provedl odvzdušnění tří radiátorů.

Dostál: Jsem nevinný, mám důkazy

Odsouzený politik Marek Dostál se na místě odvolal.

„My si stojíme za svým a předložili jsme důkazy, že to celé takto být nemohlo. Nezbývá nám nic jiného, než se odvolat. Jsem nevinný a předložili jsme soudu jednoznačné důkazy,“ řekl po skončení líčení.

Žalobkyně Šárka Pivodová se odvolávat nebude.

„Provedené dokazování vychází ze skutkově zjištěného stavu věcí a rozsudek koresponduje s mým závěrečným návrhem. Se závěry soudu se ve všech jeho výrocích ztotožňuji, proto jsem si také do žádného z jeho výroků nepodala odvolání,“ konstatovala.

Obvinění ze sexuálního nátlaku stálo už dříve politika Marka Dostála křeslo v Radě města a rezignoval i na většinu funkcí - ukončil členství v ODS, byl odvolán ze školské rady na ZŠ U Tenisu a na vlastní žádost byl vyřazen ze seznamu gratulantů, kteří předávají jubilantům dárky. Zůstal pouze městským zastupitelem.