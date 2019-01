Bělotín – K velkolepému lupu se v noci na sobotu chystali tři zloději v obci Bělotín. Chtěli ukrást dvě auta, jízdní kolo a několik kousků nářadí a dalších věcí. Policisté jim v tom ale zabránili.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Viktor Janovský

Lupičům bylo sedmnáct, sedmadvacet a třicet let. Společnými silami vnikli po odstranění zámku do areálu bělotínské firmy, kde poškodili vrata a tím se dostali do garáže. V ní našli jízdní kolo, které si vzali s sebou.

„Následně vnikli do dílen, odkud odcizili dva osobní automobily a přívěs, na který naložili další odcizené věci, například brzdové desky, řetězovou pilu, kufr s nářadím, elektromotor, rádio, startovací vozík, malý motocykl a další,“ vyjmenovala část jejich lupu přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Škoda, kterou hoši svým počínáním způsobili, byla vyčíslena na 413 tisíc korun. Dlouho se ale z uloupených věcí neradovali. Záhy po činu je totiž dopadla policie a umístila je do cel.

„V neděli bylo dvěma starším pachatelům sděleno obvinění pro přečin krádež a poškození cizí věci spáchaného ve spolupachatelství. Hrozí jim za to až pětiletý pobyt za mřížemi,“ informovala Zajícová.

Nejmladšímu pachateli sdělila policie obvinění ze stejných přečinů. Poté byli všichni tři propuštěni na svobodu.