K přepadení došlo v sobotu 31. října před půl osmou večer na autobusovém nádraží, a to v blízkosti označníku číslo 22 v Tovární ulici v Přerově.

Dosud neznámí pachatelé se měli loupeže dopustit na skupince mladých lidí.

„Během šetření vyšlo najevo, že celý incident sledoval mladík, který stál opodál a souběh událostí viděl od začátku. Poté, co neznámí pachatelé odešli pryč z místa, měl nasednout do autobusu, který odjížděl v 19.35 hodin ve směru Horní Nětčice, a to i se skupinkou napadených mladých lidí. Ti měli z autobusu vystoupit dříve než on,“ řekla krajská policejní mluvčí Irena Urbánková.

Krominalisté bohužel nemají k dispozici žádné kamerové záznamy či fotografie.

Policie žádá mladíka, aby se přihlásil se svým svědectvím. Pokud by někdo z občanů věděl, o koho se jedná, ať kontaktuje policisty z 1. oddělení obecné kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování územního odboru v ulici U Výstaviště 18 v Přerově.

Dostavit se může buď osobně nebo kontaktovat policii telefonicky na čísle 974 778 456, případně kdykoliv prostřednictvím bezplatné linky 158.

„Mladík by nám mohl poskytnout velmi důležité informace k objasnění celého případu,“ dodala.