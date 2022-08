Rafinovanou lest podvodníků neprokoukla žena z Přerova, jejíhož partnera telefonicky oslovil neznámý muž s tím, že mu potřebují vyplatit výdělek z údajného dřívějšího investování do kryptoměn.

„Aktivitu převzala do svých rukou jeho družka. Aby mohla transakce proběhnout, musela si do svého notebooku nainstalovat program AnyDesk, který pachateli umožnil přístup do jeho zařízení. Neznámý ji přiměl, aby se na tomto notebooku, kde byl už nainstalovaný a aktivní zmíněný program, přihlásila do svého internetového bankovnictví,“ vylíčila přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Po přihlášení začal pachatel její účet ovládat, ale byla s ním stále telefonicky v kontaktu.

„Na účet jí během hovoru přišly čtyři platby o celkové výši necelých 750 tisíc korun, o jejichž původu nic nevěděla. I přesto ale na základě pokynů potvrzovala převody těchto peněz na jiný, pro ni neznámý bankovní účet. Při manipulaci s jejím účtem z něj navíc podvodník odčerpal necelých 17 tisíc korun,“ řekla mluvčí.

Případem se nyní intenzivně zabývá oddělení hospodářské kriminality v Přerově.

„V tomto případě je žena jak v pozici poškozené, tak i podezřelé z legalizace výnosů trestné činnosti z nedbalosti, protože přes svůj účet nechala protéci částku blížící se tři čtvrtě milionu korun, aniž by věděla, odkud finanční prostředky pocházejí, komu patří, nebo z jakého důvodu jí byly na účet připsány,“ konstatovala Miluše Zajícová.

Obvyklý postup

Poškození, kteří naletí podvodníkům, dělají podle kriminalistů stále stejnou chybu - přesně podle požadavků pachatelů si do svých elektronických zařízení nainstalují program pro vzdálený přístup, který na jejich účtu umožní provádět finanční operace.

Lidé často podlehnou nátlaku a zkušenosti podvodníků, kteří dobře vědí, co chtějí, a nakonec s pachatelem spolupracují. Před zkratkovitým jednáním bez racionální úvahy, která je umocněna vidinou rychlého finančního zisku bez námahy, varuje vedoucí oddělení hospodářské kriminality Michal Horun. Ten také popsal obvyklý postup podvodníků.

Neznámá osoba poškozeného kontaktuje prostřednictvím telefonu pod záminkou, že měl někdy v minulosti zájem o investici do kryptoměny a nabízí určitou částku k vyplacení.

„Pod touto legendou vás přesvědčí, abyste si do počítače nainstalovali program pro vzdálený přístup - nejčastěji AnyDesk. Pachatel nechá poškozeného, aby se přihlásil do internetového bankovnictví, a díky vzdálenému přístupu má pod kontrolou veškeré transakce, které se na účtě odehrávají,“ uvedl.

Na účet tak proudí stovky tisíc korun.

„Následný převod na další účty si nechají pachatelé potvrdit prostřednictvím vašeho jedinečného 3D security klíče a vy takto nevědomky pomůžete legalizovat peněžní prostředky, které byly získány trestnou činností. Kromě přeposílání peněz vám podvodníci za vašeho dohledu vyluxují i peníze z účtu. I když jste poškození, protože vám někdo ukradl peníze, za poskytnutí vašeho účtu a přeposílání cizích finančních prostředků přes něj vám hrozí odpovědnost za legalizaci výnosů z trestné činnosti,“ uzavřel.