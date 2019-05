Výpověďmi znalců z oboru psychologie a psychiatrie pokračovalo v pátek u přerovského Okresního soudu hlavní líčení s bývalým přerovským radním za ODS Markem Dostálem.

Politik čelí obžalobě ze sexuálního nátlaku na svou bývalou zaměstnankyni, za což mu hrozí až čtyřleté vězení. Soud ani tentokrát nevynesl rozsudek a případ odročil na červen.

Podle obžaloby se měl Marek Dostál, který už dříve rezignoval na funkci radního a dnes je jen řadovým zastupitelem, dopustit sexuálního nátlaku ve dvou případech - a to na podzim roku 2017.

Dvakrát ji měl přimět k orálnímu styku

„Ze své pozice zaměstnavatele vůči poškozené, která u něj pracovala, a byl si přitom vědom její závislosti na příjmu ze zaměstnání v důsledku tíživé finanční situace, ji měl ve dvou případech přimět k orálnímu pohlavnímu styku. V důsledku tohoto jednání došlo u poškozené k rozvinutí posttraumatické stresové poruchy,“ shrnula podstatu obžaloby státní zástupkyně Šárka Pivodová.

Politik se brání

Politik svou vinu ale u soudu popřel s tím, že k žádnému intimnímu kontaktu mezi ním a poškozenou nedošlo. Podle něj chtěla žena obviněním pouze zakrýt skutečnost, že v jeho provozovně zpronevěřila peníze. Celkem ho měla připravit o 22,5 tisíce korun.

Na předchozích líčeních vypovídal u soudu Marek Dostál, ale i blízcí příbuzní poškozené - její manžel a syn, který si nyní odpykává ve vězení trest za drogy. U soudu zazněla i svědectví zaměstnanců provozovny, ve které žena pracovala a měla zde zpronevěřit peníze.

Poškozená měla původně u soudu v pátek vypovídat, ale omluvila se ze zdravotních důvodů.

„Jedná se o zvlášť zranitelnou oběť, u které je nutno postupovat velmi šetrně, pokud jde o opakované výslechy. Ani podle doporučení lékařky dnes výslech nebylo možné provádět. V současné době se podrobuje systematičtější léčbě,“ zdůvodnil zmocněnec poškozené Radek Svatoň.

Znalci pomstu vylučují

Věrohodnost tvrzení ženy posuzovali znalci z oboru psychologie a psychiatrie. Oba se shodli na tom, že se u ní projevily příznaky posttraumatické stresové poruchy. Vyloučili ale, že by podala trestní oznámení na politika například proto, aby se mu pomstila.

„Při zátěži jde spíše do deprese, než do agrese. Tato osoba nemá trvale sklony zkreslovat okolnosti. Emoce, které projevovala, jsou adekvátní tomu, co se jí stalo. Projevilo se to i v testových metodách,“ řekl znalec z oboru psychologie Michal Pernička.

Obhájce Marka Dostála Petr Vavřík ale upozornil na rozpory mezi tím, co tvrdí poškozená, a výslechy svědků - zejména zaměstnanců provozovny.

Ti do protokolu popisovali, že si měla žena brát peníze z tržby. Oba její synové navíc propadli drogám a i ona sama s nimi měla zkušenost.

Ani to ale podle znalce z oboru psychiatrie nemusí znamenat, že by něco předstírala.

„Posttraumatická stresová porucha je spojena se závažným stresem. Když to řeknu natvrdo, tak zloděj netrpí posttraumatickou stresovou poruchou,“ konstatoval znalec z oboru psychiatrie Petr Nedoma.

Podle něj procházejí takto postižení lidé psychickými změnami, znovu si vybavují už odžitou událost, trpí úzkostmi a vyhýbají se osobám, spojeným s traumatickou události. Trpí také poruchami spánku.

Zatímco obhájce obžalovaného Marka Dostála trvá na výpovědi poškozené, státní zástupkyně si myslí, že by mohla její stres ještě prohloubit.

„Znalci posuzovali věc z pohledu svých oborů, a to je naprosto odlišná oblast od skutkových zjištění. Pan obžalovaný jednoznačně popírá to, co mu obžaloba klade za vinu. Podle mého názoru je výpověď paní poškozené lidsky neobhajitelná,“ uvedl obhájce. Soudce odročil líčení na 21. červen.