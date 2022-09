„V opilosti nejprve napadl člena ostrahy stadionu, kterého udeřil pěstí, a pak i kolenem do obličeje. Následně napadl i zasahujícího městského strážníka. Toho kopl do hrudníku a dal mu pěstí na spánek,“ komentoval Novák.

Policie Jana B. obvinila ze zločinu násilí proti úřední osobě, pokusu o ublížení na zdraví a výtržnictví. Za to mu hrozil trest od šesti měsíců do šesti let a zákaz vstupu na hokejové stadiony.

Jan B. nakonec přiznal vinu i před soudem. I díky tomu odešel od soudu s výchovným trestem na dva roky s podmínkou na tři roky.

„Kromě toho dostal zákaz vstupu na stadiony na dva roky. Rozsudek je pravomocný,“ informoval o rozhodnutí soudu žalobce Novák.

Utkání mezi Duklou a Přerovem se odehrálo 17. března. K násilnému incidentu mělo dojít kolem půl sedmé večer poté, co se v hledišti strhla hromadná strkanice.

„Dostal jsem úder do hlavy, což mě rozčílilo, proto jsem pak napadl oba poškozené,“ vysvětloval Jan B. Ten byl už v říjnu 2019 za výtržnictví odsouzen. V minulosti se navíc léčil ze závislosti na drogách a třikrát byl projednáván kvůli přestupku.

Jan B. nejprve napadl pracovníka bezpečnostní agentury, šestadvacetiletého Pavla H., kterého dvakrát udeřil pěstí do obličeje.

Následně ho chytil za hlavu, silou ho donutil se předklonit a dvakrát jej kopnul kolenem do obličeje. Způsobil mu tím pohmoždění obličeje s krvácením z nosu a odlomení části dvou horních zubů. Poškozený musel vyhledat lékařské ošetření.

Proti dvaadvacetiletému strážníkovi jihlavské městské policie Markovi V. si stoupl do bojové pozice, a poté ho kopl do hrudníku a nejméně jednou mu dal pěstí do hlavy, čímž mu způsobil pohmoždění hlavy a hrudníku.

Sportovní manažer jihlavského hokejového klubu Tomáš Vrábel Deníku řekl, že žádnou takzvanou černou listinu agresivních návštěvníků nevedou.

„Toto je na zodpovědnosti potrestaných, protože porušením soudního zákazu riskují další postih. V našich silách není toto uhlídat. Na letošní sezonu jsme zavedli standardní bezpečnostní opatření, jejíž součástí je dohoda i s policií v Pelhřimově a Jindřichově Hradci, kde budeme naše domácí utkání tuto sezonu odehrávat,“ nastínil Vrábel.