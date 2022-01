Případ nyní míří k soudu a osmatřicetiletému muži, který je ve vazbě, hrozí trest odnětí svobody od tří do osmi let.

K výbuchu v Sušilově ulici došlo v pondělí 30. srpna loňského roku, krátce před tři čtvrtě na osm večer. Pachatel umístil nástražný výbušný systém na vůz Volkswagen Transporter, zaparkovaný před domem.

Silná detonace poničila čelní sklo na autě a část nástražného výbušného systému zasáhla také květináč na okně protější budovy Dětského domova. Jen zázrakem se nikomu nic nestalo. Policisté pachatele, který už má záznamy v trestním rejstříku, dopadli krátce po činu.

Obžaloba byla podána v prosinci a soud se bude případem zabývat 20. ledna.

„Předvolali jsme tři svědky. Bude záležet na tom, zda budou strany souhlasit s přečtením znaleckého posudku v soudní síni či nikoliv. Pokud ne, předvoláme ještě znalce,“ shrnula soudkyně Miluše Hadamčíková, která nechce předjímat, zda se věc podaří rychle uzavřít.

„Bude záležet hlavně na tom, zda stihneme probrat všechny důkazy,“ konstatovala.

"Mně nemá kdo co zavidět"

Silný výbuch loni v létě vyděsil obyvatele Sušilovy ulice v centru Přerova. Jaroslav Janků, majitel auta, které exploze poničila, byl z toho v šoku. Ve městě má dlouhá léta prodejnu kol a sportovního vybavení, a proč se stal terčem útoku, nechápe.

„Firmu jsem vybudoval z nuly a i s manželkou jsme z toho špatní. Nikdy jsme s nikým neměli žádné spory, mně nemá kdo co závidět. Práci? To, že jsem tu od nevidím do nevidím?,“ řekl už dříve.

Podle kriminalistů je pachatelem zkušený recidivista, který byl už v minulosti souzen kvůli majetkové a násilné trestné činnosti. Policie také v souvislosti s jednáním obviněného prováděla krátkodobou ochranu některých osob, aby pachateli zabránila v pokračování trestné činnosti.

Muž svým jednáním podle kriminalistů poškodil zhruba desítku osob. K jeho rychlému zadržení v řádu několika hodin přispělo i to, že pro kriminalisty není žádným nováčkem.

