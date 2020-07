„Muž šel proti nim a nacházel se v blízkosti casina ve vzdálenosti asi čtyř metrů. Jakmile si dívek všiml, rozepnul poklopec a vytáhl své přirození, které se jim snažil ukazovat,“ popsala přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Když to dívky viděly, utekly do místa bydliště jedné z nich a telefonicky oznámily na policii, co se stalo.

„Případ šetříme pro trestný čin výtržnictví,“ doplnila mluvčí.

Protože se policii pachatele do dnešního dne nepodařilo vypátrat, obrací se s výzvou na veřejnost.

„Na zajištěných kamerových záznamech je zachycen muž, který se v uvedené době pohyboval poblíž místa události a mohl by významným způsobem pomoci s objasněním případu,“ uvedla.

Zdroj: Policie ČR

Podle popisu je svědkem muž světlé pleti, krátkých hnědých vlasů. Na sobě měl modrou bundu s dlouhým rukávem, šedé kalhoty a na nohou světle hnědé kotníkové boty. Muž na záznamu jede na tmavém trekovém kole bez blatníků. Na ráfcích a na přední vidlici jsou bílé pruhy.

„Pokud by muže někdo poznal, nebo měl o jeho osobě bližší informace, ať je sdělí na lince 158 nebo na telefonu stálé služby 974 778 651. Poznatky je možné předat také prostřednictvím emailu pr.oo.podatelna@cr.cz nebo osobně na kterékoliv policejní služebně,“ uzavřela mluvčí.