„Obě ženy předaly v loňském roce výrobci návykových látek po dvou baleních léku s obsahem pseudoefedrinu sloužícího k výrobě pervitinu. Starší z nich mu navíc obstarala i půl kila červeného fosforu, který objednala prostřednictvím internetu a nechala si ho poslat do místa bydliště,“ řekla přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Mladší ženě hrozí trest odnětí svobody od jednoho roku do pěti let. Starší může strávit ve vězení delší čas - od dvou do desíti let, protože umožnila dodavateli vyrábět drogy ve značném rozsahu.