Zboží za téměř deset tisíc korun si nakradla v marketu v Lipníku nad Bečvou povedená dvojice z Prostějova. Muž se ženou vešli v polovině července společně do obchodu a chovali se jako běžní zákazníci. Jen s tím rozdílem, že měli plán, jak se vyhnout placení.

„Do košíku naházeli špekáčky, krůtí rolády, klobásy, ale i mleté maso, vepřovou krkovici, láhve alkoholu a kávu. Z každého zboží měli v košíku více kusů,“ vylíčila přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Když muž se ženou „nakoupili“, neodjeli k pokladně, jak bývá zvykem, ale k automatickým vstupním dveřím, vedoucím do prodejních prostor.

„Po vzájemné domluvě odešel muž ven ke vstupu a automatické dveře otevřel. Jeho společnice z prodejny vyjela s naplněným košem ven, aniž by za zboží zaplatila. Vlastníkovi marketu tak způsobili škodu ve výši 9 620 korun,“ popsala mluvčí.

Tím ale jejich výpravy za levnými nákupy zdaleka neskončily. Koncem července se vydali pro změnu do nákupního centra ve Zborovské ulici v Hranicích a společnými silami naskládali do nákupního vozíku tentokrát výhradně láhve tvrdého alkoholu. S vozíkem odjeli do vstupního prostoru, kde ze 39 lahví odstranili bezpečnostní čipy. Prodejnu pak vstupem rychle opustili.

Protože se jim dařilo, vypravili se do stejné prodejny ještě jednou - a to ve stejný den odpoledne. Páreček zlodějů v obchodě ukradl dalších 32 lahví a majiteli tím způsobil škodu za 23 tisíc korun.

Policistům se podařilo pachatele brzy dopadnout - pětadvacetiletou ženu a devětačtyřicetiletého muže na základě šetření rychle vypátrali.„Počátkem týdne si ve zkráceném přípravném řízení vyslechli obvinění z krádeže ve spolupachatelství. Hrozí jim až dva roky vězení,“ uzavřela mluvčí.