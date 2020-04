Je tu jaro a virus nevirus, v přírodě se rodí nový život. V sobotu vyjížděli strážníci prověřit oznámení o dvou nezvedených veverkách, které se asi ztratily rodičům. Strážníci na místě převzali dvoubarevnou dvojici lesních hlodavců, skotačících v papírové krabici.

Pracovníci záchranné stanice potvrdili strážníkům jejich názor, že chlupatí sourozenci patří do přírody, kde si hravě poradí. Proto je hlídka vypustila v městském parku, kde veverky spokojeně odhopkaly na nejbližší strom. Návod, jak postupovat při nálezu osamělého zvířete, najdou zájemci na webu Ornitologické stanice v Přerově.

Zbavil se obsahu septiku netradičně

Poněkud netradičním způsobem se zbavoval obsahu septiku starší muž na své zahradě. Do septiku ponořil kalové čerpadlo a nechal nevábně páchnoucí tekutinu proudit do zahrady a okolních pozemků. Pochopitelně se to neobešlo bez oznámení sousedů, které strážníci přijeli prověřit.

Muž, který septik vyčerpával, uvedl, že tak koná celý život a proto nechápe, proč by to mělo někomu vadit a mělo by se to řešit. Pro tento alternativní způsob vyprazdňování jímky však neměli strážníci pochopení, a proto muži další činnost zakázali a celý případ poputuje ke správnímu orgánu.

Dovádění na Laguně mělo dohru

V sobotu krátce před půlnocí přijali strážníci oznámení o silně podnapilé dvojici povalující se po trávě na břehu laguny. Ani v současné době to není nic neobvyklého, přesto to jela hlídka prověřit.

Po příjezdu na místo skutečně nalezla devatenáctiletý pár, který se sotva držel na nohou. Mladík měl při dechové zkoušce 2,7 promile alkoholu a dívka 3 promile.

Vzhledem k jejich stavu, tmě a těsné blízkosti vodní hladiny, bylo jasné, že na místě nemohou zůstat. Zatímco pro apatického mladíka dorazil rodinný příslušník a postaral se o něj, dívka takové štěstí neměla a matka si pro ni odmítla přijet.

Odloučení od Romea vyvolalo v Julii vztek a agresi a pokusila se jednoho ze strážníků nečekaně udeřit pěstí do obličeje. Protože se dívčina agrese zvyšovala, skončila nakonec v poutech a putovala k vystřízlivění na záchytnou stanici. Zde svou agresi obrátila i proti personálu, a proto musela být k lůžku připoutána. I když se blíží máj, lásky čas, doporučujeme při romantických schůzkách alkohol spíše omezit.

MIROSLAV KOMÍNEK