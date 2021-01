„Z kuchyně odcizil maďarské klobásy, elektrický prodlužovací kabel, tašku a ruční nářadí včetně elektrické vrtačky. Škodu, kterou nezvaný host napáchal, vyčíslila poškozená majitelka provozovny na necelé 3 tisíce korun,“ řekla přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Vyšetřovatelé zajistili kamerové záznamy, na nichž je zachycen muž, maskovaný rouškou - pravděpodobný pachatel.

„Protože se nám dosud nepodařilo zjistit jeho totožnost, obracíme se se žádostí o pomoc na veřejnost. Pokud by někdo muže na fotografiích nebo záběrech poznal, případně by mohl sdělit bližší informace, jež by vedly k odhalení totožnosti, ať se obrátí na bezplatnou linku 158,“ uzavřela.